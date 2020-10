Cartoni, Film e Serie TV a tema Halloween per Bambini

State cercando qualche film, cartone o serie tv a tema Halloween da guardare con i più piccoli di casa? Ecco una raccolta adatta a tutta la famiglia per serate cinema da…brivido!

Dopo i migliori film Horror per Halloween 2020, ecco una selezione di film adatti a tutta la famiglia con tanto di trailer, trama e dove poterli vedere.

Film

Goosebumps 1 e 2 (Piccoli Brividi)

     

Da ragazzini adoravate leggere i Piccoli Brividi? Se la risposta è sì, dovreste prendervi una paio di serate per guardare insieme a tutta la famiglia Goosebumps 1 (2015) e Goosebumps 2 (2018). In entrambi i film ritroverete i personaggi più rinomati di R.L. Stine tra cui Slappy, il mostro delle nevi e molti altri. Non perdete anche la serie tv di Piccoli Brividi!

Chi ha paura delle streghe?

        

Luke è un bambino orfano appassionato di storie del mistero. Un giorno una delle leggende raccontate da sua nonna sull’esistenza delle streghe si rivela vera e per Luke incomincia un’avventura da brivido. Chi ha paura delle streghe? è disponibile su Netflix.

Hocus pocus

        

Tre streghe malvagie vissute nel XVII secolo tornano ai giorni nostri dopo esser state evocate accidentalmente da dei ragazzini nella notte di Halloween. Hocus Pocus si trova su Disney+ e su altre piattaforme di streaming.

I racconti del brivido – La casa stregata

Il giovane Max, insieme ai suoi amici, scopre una casa stregata. All’interno di questa particolare casa dimorano due amichevoli fantasmi, Nicky e Tara, intrappolati lì da molti anni. Max e suoi amici decidono allora di aiutare i due spiriti a completare il loro viaggio. Il film I racconti del brivido La casa stregata è disponibile solo a noleggio.

I racconti del brivido – L’armadio delle anime

Da R.L. Stine una nuova e terrificante avventura tra fantasmi, mostri e zombie famelici. Un’incredibile storia di coraggio e amicizia per tutta la famiglia che potete trovare solo a noleggio tramite una di queste piattaforme.

Il mistero della casa del tempo

      

Film non incentrato su Halloween ma pieno di magia e di mistero. In Il mistero della casa del tempo troviamo un giovane orfano di nome Lewis Barnavelt che si ritrova a dover vivere insieme allo zio. Presto scopre che lo zio non è chi dice di essere e deve fare i conti con una realtà inaspettata dove un misterioso orologio nascosto nei muri di casa sembra avere il potere di cambiare il destino del mondo. Il mistero della casa del tempo è disponibile solo a noleggio su queste piattaforme.

Cartoni e film animazione

La famiglia Addams

    

L’anno scorso è uscito un divertentissimo film che vede come protagonisti i componenti della famiglia più inquietante di tutte: gli Addams. Se vi siete persi questa chicca, potete vedervela su una di queste piattaforme.

Hotel Transylvania

     

Quello che doveva essere un party tranquillo per il 118° compleanno di sua figlia Mavis diventa per Dracula un vero e proprio incubo quando alla festa si presenta un ventunenne umano di nome Jonathan. Dracula, preso dal panico, cerca di nascondere l’ospite scomodo. Peccato che Mavis provi per lui una simpatia istantanea e ricambiata. Hotel Transylvania è disponibile su Netflix e altre piattaforme. Se il primo capitolo vi è piaciuto, provate a guardare anche Hotel Transylvania 2 e 3.

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad

Ne “Le avventure di Ichabod e Mr. Toad” troviamo due classici Disney, uno più misterioso e pauroso e l’altro più avventuroso. Il cartone è disponibile su Disney Plus.

Coraline e la porta magica

     

Coraline è una ragazzina di 11 anni che da poco si è trasferita in una nuova casa. I suoi genitori sono troppo occupati con il lavoro per dedicarsi a lei ed è così che tutta sola inizia a perlustrare la nuova casa fino a trovare una piccola porticina che, tramite un tunnel, conduce ad un altro appartamento identico al suo. Qui vivono un’altra mamma e un altro papà molto premurosi e attenti alla sue esigenze. Tutto sembra spettacolare, se non fosse che le persone dall’altra parte del tunnel hanno strani bottoni cuciti al posto degli occhi. Qui trovate Coraline.

ParaNorman

     

In una piccola città assediata dagli zombie, gli abitanti devono chiedere aiuto ad un ragazzino incompreso di nome Norman che ha il dono di riuscir a vedere e a parlare con i morti. Oltre agli zombie, Norman dovrà vedersela anche con fantasmi e streghe per salvare la città da una maledizione centenaria. Ecco dove trovare ParaNorman.

Monster house

      

Nella notte di Halloween, tre ragazzini decidono di avventurarsi in una vecchia casa abbandonata. A prima vista la catapecchia sembra abitata da fantasmi e mostri, in realtà non c’è nulla di tutto questo. Il vero mostro è la casa stessa.. Qui trovate tutti i servizi che mettono a disposizione Monster House.

The Nightmare before Christmas

     

Jack Skeletron, il sovrano della città di Halloween, vuole riprodurre la magia della città di Natale e per fare ciò rapisce proprio Babbo Natale, mettendo in pericolo il naturale equilibrio fra le festività. Perfetto film da vedere ad Ottobre (e poi di nuovo a Dicembre). Lo trovate su Disney Plus e su altre piattaforme a noleggio.

La sposa cadavere

     

Victor sta per prendere in moglie la sua fidanzata Victoria quando, durante il tragitto verso il luogo del matrimonio, si ferma in un bosco per riposare. Dal terreno spunta fuori qualcosa a forma di dito e, per scherzo, Victor ci infila l’anello pronunciando i voti nuziali. Il dito si anima e il cadavere sepolto di una ragazza uccisa torna in vita dichiarando di essere ora ufficialmente sposata con Victor. Trovate la Sposa cadavere su Infinity e a noleggio su altre piattaforme.

Frankenweenie

     

Rimanendo in tema Tim Burton, ecco a voi Frankenweenie. In questo film di animazione troviamo il giovane Victor che, grazie al potere della scienza, riesce a riportare in vita il suo adorato cane Sparky. Tornare dalla morte non è così semplice ed infatti il piccolo Sparky non è per niente un cane come tutti gli altri. Trovate Frankenweenie su Disney Plus e altre piattaforme.

Serie TV

Brividi e polvere con pelleossa

      

Qui sopra trovate il trailer e tutti gli episodi di “Brividi e polvere con Pelleossa” da vedere direttamente su YouTube. Ogni episodio si concentra su un racconto horror adatto ai più giovani. Nella seconda stagione al narratore “Pelleossa” si aggiungono anche “La Vecchia Strega” e “Dottor Tibia”.

Piccoli Brividi

       

In ogni puntata ritroverete dei ragazzini intenti ad affrontare mostri, personaggi e oggetti provenienti dal mondo del soprannaturale. I racconti si rifanno ai libri “Goosebumps” (“Piccoli Brividi”) di R.L. Stine. La prima stagione la trovate su Netflix, per le altre dovrete affidarvi ad altri servizi di streaming.

Hai paura del buio?

      

Serie ad episodi in stile “Piccoli Brividi” dove troviamo in ogni episodio una storia dell’orrore differente. La serie originale è del 1992 ed è disponibile in versione completa qui sopra.