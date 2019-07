Come scaricare Amazon Kindle per PC Windows e Mac

L’applicazione Amazon Kindle è disponibile anche per computer Windows e Mac, gratuitamente.

Non è necessario avere un eReader Kindle per poter accedere ai contenuti dello store e poter utilizzare le molteplici funzioni dell’app. In questo articolo vi illustreremo dove trovare l’app compatibile con il vostro computer e come procedere al download.

Come si presenta l’app Kindle per PC

L’applicazione Kindle dedicata ai PC ha tutte le caratteristiche dell’app da smartphone o sull’eReader. Questo vuol dire che potrete aggiungere segnalibri, ingrandire i caratteri, evidenziare il testo e, soprattutto, la possibilità di cercare e scaricare libri direttamente dall’app, anche quelli gratuiti.

Kindle per PC è compatibile con praticamente tutte le versioni di Windows (da Windows 98 a Windows 10) e MacOs. L’applicazione è gratuita. Leggete oltre per scoprire come procedere al download dell’app ufficiale Amazon.

Come iscriversi ad Amazon per scaricare l’app Kindle

La prima cosa da fare, se non siete già clienti Amazon, è crearvi un account Amazon. La creazione dell’account avviene in pochissimi passaggi, vi basterà recarvi sul sito www.amazon.it e cliccare sul piccolo pop-up con scritto “Nuovo Cliente? Inizia Qui” (da noi riquadrato in rosso):

Terminata l’iscrizione al portale sarete finalmente pronti a procedere al download dell’app.

Come scaricare l’app Kindle per Windows e Mac

Ora che finalmente avete creato un account Amazon, siete pronti per procedere al download dell’applicazione. Recatevi in questa pagina ufficiale Amazon, scorrete la pagina fino a trovare i tre tasti corrispondenti all’app per iOs (App Store), Android (Google Play) e Windows e MacOS (PC e Mac). Cliccate sul terzo tasto, quello dedicato ai computer Windows e Mac.

Una volta cliccato sul tasto corrispondente (quello da noi riquadrato in rosso), verrà avviato automaticamente il download dell’applicazione. Seguite le istruzioni per installare correttamente l’app che compariranno sullo schermo.

Terminato il download e l’installazione dell’app dovrete associare il vostro account Amazon all’applicazione. Una volta abbinato l’account all’app sarete finalmente pronti per usare l’applicazione Kindle sul vostro computer Windows o Mac! Inoltre, se disponete di un’altra applicazione Kindle (ad esempio sullo smartphone) o se avete un eReader Kindle, verrà effettuata la sincronizzazione con tutti i vostri dispositivi. Ritroverete quindi tutti i libri con tanto di segnalibri, note e preferenze salvate.

