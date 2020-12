WhatsApp, come capire se un vocale è stato ascoltato

Proprio come accede coi messaggi, anche per i vocali su WhatsApp esiste un segno distintivo che ci permette di capire se il nostro messaggio è stato ascoltato. Questo metodo funziona sempre, anche se il destinatario ha disattivato la conferma di lettura (le spunte blu).

I messaggi vocali sono una delle funzioni preferite da chi utilizza le app di messaggistica istantanea, specialmente su WhatsApp dove ogni giorno milioni di utenti ricorrono ai vocali per raccontare lunghi fatti ad amici, parenti e colleghi, ma anche per rispondere rapidamente ad un messaggio. Nonostante si tratti di una funzione largamente usata, non tutti sanno come scoprire se un audio è stato ascoltato. Ma un metodo esiste e noi ve lo sveleremo nelle righe a seguire.

Come capire se un messaggio vocale su WhatsApp è stato ascoltato

Per sapere se un audio su WhatsApp è stato ascoltato basta aprire l’app e la chat in questione e prestare attenzione all‘icona del microfono presente sul vocale.

Se l’icona è di color grigio, il messaggio non è ancora stato ascoltato:

Se l’icona è invece azzurra, il messaggio è stato ascoltato:

Anche il piccolo cursore posto accanto al simbolo Play cambia colore: risulta grigio se il messaggio non è stato ancora ascoltato e diventa azzurro quando il messaggio viene riprodotto.

Ricordiamo che questo metodo funziona sempre, anche se il destinatario del vocale ha le spunte di visualizzazione disattivate. Altre guide sul mondo WhatsApp le trovate qui.