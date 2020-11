Apple Event “One More Thing”: il futuro del Mac è qui

“Il futuro del Mac è qui” Con questo slogan Apple ha aperto oggi, 10 Novembre 2020, l’evento “One More Thing” dove ha presentato i nuovi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini, tutti con il nuovo chip Apple M1. In questo articolo trovate descrizione e prezzi dei nuovissimi Mac.

“Il chip con i superpoteri“, così Apple descrive Il nuovo chip M1 che sarà a bordo dei nuovi Mac. L’M1 racchiude ben 16 miliardi di transistor e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, piccolissimo circuito.

Apple M1

L’M1 è il primo processore Apple Silicon per Mac. Il chip M1 ha una CPU a otto core, con quattro core ad alte prestazioni, in quello che Apple chiama “il core CPU più veloce del mondo”. Gli altri quattro core sono ad alta efficienza ed utilizzano un decimo della potenza pur offrendo prestazioni elevate. Apple dichiara che M1 offre le migliori prestazioni della CPU per watt.

L’M1 ha una grafica integrata con GPU fino a otto core e con 2,6 teraflop di throughput: Apple afferma che l’M1 dispone della grafica integrata più veloce del mondo. Il chip dispone anche di un motore neurale a sei core in grado di elaborare 11 trilioni di operazioni al secondo, oltre a Secure Enclave di Apple.

Il chip M1 può fornire prestazioni della CPU fino a 3,5 volte più veloci, prestazioni della GPU fino a sei volte più veloci e apprendimento automatico fino a 15 volte più veloce, il tutto consentendo una durata della batteria fino a due volte superiore rispetto ai Mac della generazione precedente.

L’M1 è inoltre costruito sullo stesso processo a cinque nanometri del chip A14 Bionic e supporta Thunderbolt 3 e USB 4.

MacBook Air M1

Apple ha presentato oggi il primo MacBook Air con un processore Apple Silicon personalizzato: il chip M1. Il nuovo MacBook Air è fino a 3,5 volte più veloce del MacBook Air della generazione precedente, con prestazioni grafiche fino a 5 volte più veloci.

Caratteristiche principali del nuovo MacBook Air M1:

Chip M1 progettato da Apple con CPU a 8 core e GPU a 8 core

Un design completamente silenzioso e senza ventole

CPU fino a 3,5 volte più veloce, grafica fino a 5 volte più veloce e SSD fino a 2 volte più veloce

Apprendimento automatico fino a 9 volte più veloce

Display Retina da 13 pollici con True Tone e supporto per un’ampia gamma di colori P3

Fino a 2 TB di archiviazione SSD e fino a 16 GB di memoria

Fino a 18 ore di durata della batteria

Due porte Thunderbolt 3 / USB4

Magic Keyboard, trackpad Force Touch e Touch ID

WiFi 6

Disponibile dal 17 Novembre 2020. Pre-ordinabile subito da 1159,00€.

MacBook Pro M1

Il primo ‌MacBook Pro‌ da 13 pollici con chip ‌Apple Silicon‌ M1 che vanta una CPU a 8 core e una GPU a 8 core con Neural Engine a 16 core e un sistema di raffreddamento attivo del ‌MacBook Pro‌ fino a 2,8 volte più veloce della generazione precedente che lo rende fino a 3 volte più veloce del laptop Windows più venduto della sua categoria.

Il Machine Learning è fino a 11 volte più veloce per le attività di Machine Learning su dispositivi che utilizzano il Neural Engine, il nuovo “MacBook Pro” da 13 pollici è ora il notebook professionale compatto più veloce al mondo. Offre, inoltre, fino a 17 ore di navigazione web wireless e fino a 20 ore di riproduzione video, che è fino al doppio della durata della batteria della generazione precedente, rendendo la durata della batteria più lunga mai vista su un Mac.

Caratteristiche principali del nuovo MacBook Pro M1:

Display retroilluminato LED da 13,3″ (diagonale) con tecnologia IPS; risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice; supporta milioni di colori

CPU 8‑core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 8‑core, Neural Engine 16‑core

Fino a 17 ore di navigazione web in wireless

Fino a 20 ore di riproduzione film sull’app Apple TV

Fino a 2 TB di archiviazione SSD e fino a 16 GB di memoria

Magic Keyboard, trackpad Force Touch e Touch ID

WiFi 6

Due porte Thunderbolt 3 / USB4

Disponibile dal 17 Novembre 2020. Pre-ordinabile subito da 1479,00€.

Mac Mini M1

Grazie al chip M1, con CPU a 8 core, il Mac mini offre prestazioni più veloci rispetto alla generazione precedente. Nello specifico, il nuovo ‌Mac Mini‌ con M1 è in grado di compilare codice in Xcode fino a tre volte più velocemente, far girare giochi ad alta intensità grafica con frame rate fino a sei volte più veloce.

Il nuovo ‌Mac mini‌ presenta anche un design termico avanzato per sostenere le prestazioni, permettendogli di rimanere fresco e silenzioso. Supporta fino a due display e WiFi 6 per prestazioni wireless più veloci. C’è anche Secure Enclave in M1 per quella che Apple descrive come la migliore sicurezza della categoria.

Il chip M1 a 5 nanometri supporta Thunderbolt 3 e USB4 e vanta la grafica integrata più veloce al mondo con un motore neurale a 16 core in grado di elaborare 11 trilioni di operazioni al secondo.

Caratteristiche principali del nuovo Mac Mini M1:

CPU 8‑core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 8‑core, Neural Engine 16‑core

Supporta simul­taneamente fino a due monitor: un monitor con risoluzione fino a 6K a 60Hz collegato via Thunderbolt e un monitor con risoluzione fino a 4K a 60Hz collegato via HDMI 2.0

Uscita video digitale Thunderbolt 3

Uscita video per monitor HDMI 2.0

Fino a 2 TB di archiviazione SSD e fino a 16 GB di memoria

Due porte Thunderbolt 3 / USB4

WiFi 6

Disponibile dal 17 Novembre 2020. Pre-ordinabile subito da 819,00€.

MacOS Big Sur

Sempre all’evento di oggi, Apple ha annunciato che macOS Big Sur sarà rilasciato giovedì 12 Novembre 2020.

Big Sur è stato presentato al WWDC a Giugno e porterà un aspetto rinnovato con quello che Apple chiama “il più grande aggiornamento di design per macOS dall’introduzione di Mac OS X”.

Apple Event “One More Thing”

Per rivedere l’evento di oggi, 10 Novembre 2020, click qui.