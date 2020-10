TIM, Giga illimitati per alcuni clienti residenti in Piemonte e Liguria

Viste le recenti ondate di maltempo che hanno interessato da vicino Piemonte e Liguria, TIM ha deciso di mostrarsi solidale e di offrire gratuitamente un mese di Giga illimitati (fino al 4 Novembre 2020) ad alcuni dei suoi clienti abitanti nelle zone maggiormente colpite.

L’utente non dovrà fare nessuna richiesta: in automatico si vedrà recapitare un messaggio che lo informa dell’avvenuta attivazione dei Giga illimitati. Di seguito il testo del messaggio:

TIM sostiene i clienti che risiedono nelle zone colpite dal maltempo: continuiamo a lavorare per garantire il servizio in tutte le aree interessate, abbiamo attivato gratuitamente sulla tua linea mobile Giga Illimitati per navigare in internet senza limiti fino al 4 Novembre 2020.

Alcuni utenti TIM hanno già iniziato a ricevere il messaggio e l’attivazione dei giga, per altri ci sarà da attendere qualche ora. Non tutti gli abitanti del Piemonte e della Liguria verranno raggiunti da questa iniziativa, sul sito e sugli altri canali ufficiali TIM non è stato rilasciato nessun elenco.