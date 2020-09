Continua la lotta contro la pirateria: chiusi altri siti e Canali Telegram

Grazie all’operazione Evil web chiudono 58 siti e 18 Canali Telegram di IPTV, streaming illegale e diffusione illecita di opere letterarie. Identificati 4 soggetti e in fase di identificazione circa un migliaio di abbonati al più famoso dispositivo IPTV illegale.

Colpita la pirateria audiovisiva, editoriale e il sistema delle IPTV illegali

L’operazione Evil web condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Gorizia ha portato alla chiusura di ben 58 siti e di 18 Canali Telegram i cui accessi annuali (80 milioni) rappresentavano circa il 90% della pirateria audiovisiva ed editoriale in Italia.

Le indagini hanno preso il via dal Friuli-Venezia Giulia da approfondimenti su un singolo soggetto celato dietro l’alias Diabolik e sono proseguite in Puglia, Emilia Romagna e all’estero (Germania, Olanda e Stati Uniti) fino all’individuazione di altri 3 soggetti: Doc, Spongebob e Webflix.

L’attenzione si è focalizzata sia sul mondo della pirateria audiovisiva ed editoriale, sia sul sistema illegale delle cosiddette IPTV, permettendo di individuare e deferire alla competente Autorità Giudiziaria quattro esperti informatici operanti nel web dietro nickname di fantasia (Diabolik, Doc, Spongebob e Webflix) divenuti nel tempo veri e propri oracoli della rete dediti alla diffusione – anche con l’ausilio di servizi di messaggistica istantanea e broadcasting – di innumerevoli contenuti multimediali illegali…

Inoltre, sono attualmente in corso attività volte all’identificazione di circa un migliaio di abbonati ai dispositivi di streaming IPTV illegale, i quali verranno segnalati per violazione della legge sul diritto d’autore per cui sono previste multe di oltre 25.000 euro e fino a tre anni di reclusione. Gli stessi abbonati potranno incorrere anche nel reato di ricettazione.

Qui trovate il comunicato ufficiale rilasciato dalla Guardia di Finanza.