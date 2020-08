Bonus PC 500 euro, cos’è e per quali acquisti richiederlo

Il “Bonus Internet e PC” da 500 euro previsto dal Governo con il Decreto Rilancio sarà disponibile per la fine dell’estate. Ecco cos’è e chi può richiederlo.

Che cos’è e come funziona il Bonus PC da 500 euro

Il Governo ha ottenuto il via libera dalla Commissione Europea per il fondo da 200 milioni di euro destinato al Bonus internet e PC. Questo bonus è nato per permettere alla famiglie di dotarsi di una connessione internet veloce e dei conseguenti strumenti per navigare (computer o tablet).

Il bonus PC dovrebbe avere un valore massimo di 500€ e potrà essere richiesto dalle famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro. I requisiti non sono ancora chiari: bisognerà aspettare le conferme e le direttive del Governo.

Quando arriva il Bonus PC da 500 euro?

Come la stessa ministra all’innovazione e digitalizzazione Paola Pisano ha specificato in un’intervista al Corriere della Sera, Il bonus da 500 euro sarà disponibile dopo l’estate. Per ulteriori info e chiarimenti non resta che aspettare.

