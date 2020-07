Come sapere se un’app è presente su Huawei AppGallery

In seguito al ban statunitense, Huawei si è ritrovata a fare i conti con la mancanza dei “Google Play Service” e questo ha portato all’assenza del Play Store sui dispositivi Huawei e Honor di nuova generazione. Per tutta risposta, Huawei ha provveduto a creare un suo store digitale dove però sono assenti diverse app famose come Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e molte altre.

Se state pensando di acquistare un Huawei o un Honor ma siete preoccupati di non ritrovare le vostre app preferite, potreste trovare utile sbirciare all’interno di AppGallery.

Cosa c’è e cosa manca nello store Huawei

Huawei AppGallery è lo store alternativo al Google Play Store a cui gli utenti Huawei e Honor dovranno presto abituarsi. Non tutte le app presenti nel Play Store sono presenti nello store digitale cinese e, se questo vi preoccupa, vi basterà fare una breve ricerca per scoprire effettivamente cosa c’è e cosa manca sullo store Huawei.

Tutto quello che dovrete fare è accedere a questo link (da smartphone o computer) e immediatamente vi ritroverete all’interno dell’AppGallery, senza bisogno di installare nulla o seguire particolari procedure.

All’interno dello store vi sentirete come a casa: AppGallery mixa perfettamente alcuni elementi tipici del Play Store con alcuni dettagli esclusivi dell’App Store iOS.

Ora che siete all’interno dello store potrete passare a togliervi qualche curiosità cercando le app che più vi interessano e di cui proprio non potreste fare a meno.

Procedete dunque recandovi nella sezione “Search” presente in alto a destra e scrivete il nome dell’app che vi interessa.

Noi abbiamo cercato “Google Maps“, un’app risaputa essere mancante su AppGallery, ed è infatti assente nell’elenco di app suggerite dallo store. Nota: cercate un’alternativa a Google Maps su Huawei? Provate TomTom AmiGo.

Il funzionamento dello store è molto semplice e con delle veloci ricerche potrete verificare direttamente se un’app è presente o meno sullo store cinese. Unitevi al nostro Canale Telegram per non perdervi altre guide e articoli sul mondo Android.