Injustice Gods Among Us Gratis per XBOX 360 e One

Fan dell’universo DC, il celebre Injustice Gods Among Us è ora gratis per XBOX 360 e One.

Injustice Gods Among Us compare sullo store XBOX scontato del 100%. Non è chiaro per quanto ancora rimarrà gratis ma è presumibile che l’offerta scada a breve. Ecco il link diretto per il download.

Injustice Gods Among Us

Descrizione presa dallo store: Cosa faresti se i nostri più grandi eroi diventassero la nostra più grande minaccia? Injustice: Gods Among Us è una serie innovativa nel panorama dei fighting game. L’acclamato team di sviluppo NetherRealm Studios, creatore di Mortal Kombat, presenta una storia intensa e originale con icone dell’universo DC Comics come Batman, il Joker, Lanterna Verde, Flash, Superman e Wonder Woman. Eroi e criminali si scontreranno in epiche battaglie in un mondo dove il confine tra il bene e il male è sempre più sottile.

Gioco disponibile per XBOX 360 e XBOX One.

Come approfittare dell’offerta

Non è chiaro per quanto ancora rimarrà gratis il gioco, affrettatevi dunque a procedere al download:

Injustice Gods Among Us click qui per accedere alla pagina della promo e scaricare il gioco.

