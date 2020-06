Immuni attiva da oggi in 4 Regioni. Scaricata da 2 milioni di italiani

Con oggi inizia effettivamente a funzionare ed essere attiva “Immuni”, l’app per il contact tracing.

L’app immuni è stata rilasciata il 1 Giugno e sin da subito si è dovuta confrontare con polemiche e malfunzionamenti. Ora l’app è finalmente pronta ed attiva per gli abitanti di 4 Regioni: Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

Immuni – oltre 2 milioni di download

Sono oltre 2 milioni gli italiani che hanno deciso di installare sul proprio smartphone iOS o Android l’app Immuni. Questo numero può sembrare a sufficienza ma, come lo stesso commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha dichiarato a Mezz’ora in più su Rai 3, sono ancora troppo pochi gli italiani che hanno deciso di utilizzare questo importante strumento contro la lotta al covid-19.

Le 4 Regioni pilota Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia da oggi inizieranno ad usare a pieno regime l’app, rimasta finora “inerte”. Questo periodo di prova durerà fino 15 Giugno, data in cui l’app verrà “attivata” a pieno regime su scala nazionale.

Click qui per saperne di più sul sistema di notifiche di esposizione al COVID-19 e in generale sull’app Immuni e il suo funzionamento.