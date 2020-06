Signal permette di aggiungere simpatiche Reazioni ai messaggi in chat.

Ormai sempre più applicazioni stanno aggiungendo funzioni social e dunque non c’è da sorprendersi se le famose “reactions” stanno iniziando a comparire anche sulle app di messaggistica. Ecco dove sono e come usarle su Signal.

Da tempo Facebook ha introdotto le reactions e presto sembra volerlo fare anche Telegram. Signal è già da diversi mesi che ha aggiunto questi simpatici smile e emoji da poter apporre sui messaggi ricevuti ma non tutti sanno della loro esistenza. Inoltre, dopo l’aggiornamento di ieri, l’app ha introdotto la possibilità di usare una qualsiasi emoji come reazione dei messaggi.







Di seguito trovate una brevissima guida che vi introdurrà al mondo delle reazioni su Signal per iOS e Android.

Come usare le Reazioni su Signal

Aprite la chat che vi interessa e tenete premuto su un messaggio. Sopra al messaggio vedrete subito comparire diverse emoticon tra cui quella del cuore, del pollice in su e in giù. Se nessuna delle faccine mostrate vi piace, cliccate sui tre puntini per accedere a tutto il catalogo delle emoji.

Ora cliccate sulla reazione (l’emoticon) con cui volete contrassegnare quel messaggio. Il messaggio apparirà così:







Ogni utente può apporre una sola emoji per messaggio. Questo vuol dire che in una classica chat a due un messaggio potrà avere al massimo 2 reactions (anche se questo vuol dire che uno dei due partecipanti ha messo una reazione a un suo stesso messaggio).

Per eliminare una reazione basta ripetere gli stessi passaggi di quando l’avete aggiunta: tenere premuto sul messaggio e cliccate sopra la reazione. La reazione scomparirà dal messaggio.

In una chat di gruppo, per vedere nel dettaglio le reazioni messe dagli utenti, basta cliccare una sola volta sulla piccola icona della reazione.







