Come Copiare Foto e Video da Facebook a Google Foto

Ecco come mettere al sicuro foto e video del proprio profilo Facebook!

Facebook ha rilasciato un utile strumento per trasferire e salvare le foto e i video dall’account Facebook su Google Foto in modo da creare un backup di tutti i media. Nelle righe qui sotto mostreremo tutti i passaggi da compiere.

Si chiama Data Transfer Project ed è stato rilasciato ad Aprile 2020 in USA e Canada. Da pochi giorni, questa funzione di trasferimento è disponibile in tutto il mondo. Data Transfer Project permette di salvare tutte le foto e i video del proprio profilo Facebook in Google Foto. Questa operazione serve per creare un backup di tutti i file multimediali postati negli anni sul noto social.







Nota: la funzione è disponibile solo su Facebook Desktop, accedendo al sito da computer Windows, Mac o Linux.

Questo nuovo tool di Facebook si trova nella sezione “Le tue informazioni su Facebook” nelle impostazioni del profilo, in alternativa è raggiungibile cliccando qui. Una volta giunti nella pagina giusta bisognerà cliccare su Visualizza in corrispondenza di “Trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video“, come nell’immagine qui sotto.

Ora bisognerà premere sulla tendina in corrispondenza di “Scegli una destinazione” e cliccare su Google Foto, come nell’immagine qui sotto.







A questo punto bisognerà scegliere se trasferire le foto o i video. No, non è possibile trasferire foto e video insieme, quindi, se volete trasferire tutti i media del vostro account, dovrete salvare prima le foto e poi ripetere i passaggi per salvare i video.

Una volta scelto con cosa partire (se con le foto o con i video) procedete andando avanti e indicando l’account Google nel quale trasferire le foto, facendo anche il login se necessario. Google vi chiederà se volete concedere l’accesso a Facebook per salvare i media sul vostro account Google, voi dovrete concedere l’accesso.

A questo punto dovrete semplicemente cliccare su Conferma trasferimento e attendere che il processo vada a buon fine. Dopodiché potrete procedere con gli altri media (le foto o i video).







Se state pensando di eliminare il vostro account Facebook, vi consigliamo di scaricare una copia contenente tutte le informazioni del vostro account Facebook.