È arrivata Immuni: ecco come scaricarla

L’app per monitorare il COVID 19 in Italia è finalmente arrivata.

Immuni è sbarcata negli store ufficiali per dispositivi iOS e Android. Ecco i link diretti per il download.

Come vi abbiamo anticipato in un precedente articolo, l’app Immuni è stata lanciata oggi, Lunedì 1 Giugno. L’app al momento è disponibile al download per tutti ma non è possibile iniziare ad utilizzarla.

Immuni è ora disponibile: chi può scaricarla e usarla







Tutti gli utenti possono scaricare Immuni anche se l’app rimarrà inerte fino all’8 Giugno, giorno nel quale potranno iniziare ad utilizzarla gli abitanti di 4 Regioni: Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia. A seguito di questa fase di test l’app sarà disponibile ed attiva per tutti.

Requisiti di sistema di Immuni:

iPhone aggiornati a iOS 13.5 (11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus e gli SE).

aggiornati a iOS 13.5 (11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus e gli SE). Per i dispositivi Android basta disporre almeno della versione 6 del sistema operativo (Marshmallow) e del Google Play Service alla versione 20.18.13.

basta disporre almeno della versione 6 del sistema operativo (Marshmallow) e del Google Play Service alla versione 20.18.13. Per i dispositivi Huawei presto arriverà l’app anche sull’App Gallery.

Immuni: cosa c’è da sapere

No geolocalizzazione – L’app Immuni non sfrutta il GPS ma solo ed esclusivamente il bluetooth. In poche parole, non viene registrato nessuno spostamento. Nota: se il Bluetooth risulta spento, Immuni vi avvisa tramite una notifica.







L’app non è obbligatoria – Immuni non è obbligatoria ma bensì volontaria. Chiunque disponga di uno smartphone Android o iOS idoneo può scaricare l’app sul proprio dispositivo, non sono previste restrizioni o limitazioni per chi decide di non scaricarla. Bisogna però tenere conto che, secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, affinché risulti efficace deve essere installata da almeno il 60% della popolazione.

Quali dati personali raccoglie l’app – Su innovazione.gov.it, nella pagina dedicata ad Immuni leggiamo “Immuni non raccoglie alcun dato personale che consentirebbe di svelare la tua identità. Per esempio, non ti chiede il tuo nome, cognome, età, indirizzo, numero di telefono o indirizzo email.”

Che fine fanno i dati raccolti – Innanzi tutto vi ricordiamo che i dati raccolti saranno inviati al server solo ed esclusivamente se sarà l’utente ad inviarli. In poche parole, sarà l’utente risultato positivo a segnalare la sua condizione e a caricare nel server tutti i “codici” corrispondenti agli altri utenti. Solo così potrete ricevere la notifica di possibile contagio.

Tutti i dati condivisi con il server centrale saranno cancellati il prima possibile e in ogni caso entro il 31 Dicembre 2020.

Immuni: come scaricarla







L’app immuni si trova nell’App Store (per i dispositivi iOS) e nel Google Play Store (per smartphone e tablet Android). Ecco gli specchietti diretti per il download:

Sito ufficiale Immuni

Se avete dei dubbi e delle riserve su quest’app, provate a farvi un giro sul sito ufficiale di Immuni dove all’interno troverete una sezione dedicata al funzionamento dell’app. Inoltre, vi ricordiamo che il codice sorgente dell’app è disponibile alla consultazione su Github.

Attenzione alle finte app Immuni

Approfittando della situazione, un gruppo di hacker sta diffondendo delle mail dove si chiede all’utente di scaricare l’app Immuni passando da un finto sito della Federazione Ordini dei farmacisti italiani. Si tratta di una truffa. Qui maggiori info.