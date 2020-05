Amazon Prime Video, le novità di Maggio 2020

Amazon Prime Video a Maggio porta i personaggi di Futurama a casa vostra.

Se Disney+ può vantare i Simpson in catalogo, Prime Video risponde con Futurama, l’apprezzata serie animata realizzata dal medesimo creatore. Le novità di Prime Video per questo mese non finiscono qui, di seguito l’elenco completo.

Prime Video, servizio di streaming incluso nell’abbonamento Prime di Amazon, offrirà a Maggio 2020 tutte le stagioni di Futurama, le stagioni 1 di The Orville e di Upload e diversi altri contenuti tra serie tv e film. Di seguito trovate l’elenco completo con le date di uscita dei singoli contenuti:

1 Maggio – Futurama , Stagioni 1-7​

, Stagioni 1-7​ 1 Maggio – Battlestar Galactica , Stagioni 1-4

, Stagioni 1-4 1 Maggio – Shameless , Stagione 9

, Stagione 9 1 Maggio – The Orville – Stagione 1

– Stagione 1 1 Maggio – Upload , Stagione 1

, Stagione 1 4 Maggio – Secrets and Lies , Stagioni 1-2

, Stagioni 1-2 6 Maggio – Ugly Betty , Stagioni 1-4​​

, Stagioni 1-4​​ 15 Maggio – The Last Narc

22 Maggio – Homecoming, Stagione 2

