Telegram si aggiorna alla versione 6.1

Telegram 6.1: 20.000 sticker, Quiz 2.0, 400K € per i creatori di quiz, nuovo gioco in chat e altro.

Telegram ha rilasciato ufficialmente la versione 6.1 per utenti iOS e Android. Questo aggiornamento festeggia il traguardo dei 400 milioni di utenti introducendo un nuovo menu per gli allegati su Android, l’elenco completo degli sticker, i quiz 2.0, contest per i creatori di quiz e freccette animate. Leggete oltre per scoprirne di più.

Elenco Completo degli sticker

Siete sempre alla ricerca di nuovi sticker? Telegram vi accontenta mettendovi a disposizione oltre 20.000 sticker creati da artisti professionisti.

Per accedere a tutte le collezioni basta premere sul segno più nella sezione dedicata agli sticker e iniziare a navigare nell’ampio catalogo di adesivi.







Per orientarvi meglio nell’ampio catalogo, potete ricorrere alla funzione ricerca. Se siete degli appassionati di Sticker, non perdetevi i nostri articoli dedicati.

Quiz 2.0

La funzione quiz, aggiunta con la versione 5.14 di Gennaio 2020, migliora implementando la possibilità di aggiungere spiegazioni che compaiono non appena gli utenti rispondo alle domande del quiz. Questa nuova funzione permette a tutti i partecipanti ai quiz di imparare dai loro errori e rende ancora più utile e coinvolgente creare e rispondere ai quiz.

La stessa Telegram afferma di aver aggiunto questa funzione per via del considerevole aumento di test e quiz didattici creati usando @QuizBot.

400K € per i creatori di quiz didattici

Telegram ha dato il via ad un nuovo contest dedicato ai creatori di quiz didattici. Di seguito vi riportiamo quanto scritto sul blog ufficiale dell’applicazione:







“Con 2 miliardi di studenti attualmente lontani dalle scuole, il mondo intero ha un disperato bisogno di strumenti didattici online. Ci piacerebbe aiutare a risolvere il problema creando un database di test didattici per qualsiasi argomento e livello di preparazione. Per questo motivo oggi annunciamo un’iniziativa in crowd-sourcing in cui distribuiremo un totale di 400.000 EURO tra i creatori di quiz didattici.

Per partecipare, usa @QuizBot per creare e pubblicare un test didattico originale su qualsiasi argomento, di qualsiasi livello di difficoltà e in qualsiasi lingua. Sentiti libero di scegliere qualsiasi tema, che sia la classica Storia dell’Impero Romano in Italiano o Mikrobiologie für Experten auf Deutsch – e aggiungere qualsiasi contenuto multimediale necessario per ogni domanda, ma assicurati che tutti i diritti d‘autore siano rispettati all’interno del quiz.

Pubblicheremo tutti i quiz inviati in un elenco consultabile. In base alla qualità e alla popolarità annunceremo i vincitori in varie fasi successive. Le iscrizioni per la prima fase termineranno il 15 maggio.”

Nuovo menu degli allegati per Android

Il menu degli allegati cambia faccia su Android. Telegram definisce questo nuovo menu come “elegante, chic e più semplice da usare“. Nel menu sono state aggiunte nuove icone animate.







Miglioramenti di Telegram per macOS

Gli utenti di Telegram per macOS possono ora accedere ai Media condivisi direttamente dalle pagine profilo ridisegnate. Inoltre, quelli che hanno molte cartelle dovrebbero apprezzare la nuova barra laterale delle cartelle con icone, sullo stile di Telegram Desktop.

Lo screenshot qui sopra è stato realizzato usando il nuovo editor fotografico in-app che ora permette di disegnare sulle immagini durante la fase di invio o di modifica.

Freccette in Chat

Per accompagnare l’emoji animata del dato 🎲 dell’ultimo aggiornamento, è stata aggiunto anche il gioco delle freccette per vedere chi colpisce per primo il centro del bersaglio. Per iniziare a sfidare amici e parenti vi basterà semplicemente mandare l’icona delle freccette 🎯 .







Come aggiornare Telegram

Recatevi nel vostro store (Play Store per Android e App store per iPhone) e procedete aggiornando l’app alla versione 6.1. Se non sapete come aggiornare un’app, ecco a voi le guide dedicate: