Ecco come consultare gratuitamente i numeri di Diabolik offerti dalla casa editrice.

La casa editrice Astorina mette a disposizione gratis alcuni fumetti di Diabolik consultabili online e gratuitamente. Maggiori info di seguito.

Fumetti Diabolik Gratis Online

Come si può leggere dalla pagina ufficiale dedicata all’iniziativa #IORESTOACASA con Diabolik, a partire dal 7 Aprile sarà possibile trovare albi della serie regolare, storie brevi rare e introvabili e molto altro materiale relativo al Re del Terrore. Il tutto online e completamente gratis.







Gli albi già disponibili sono:

Diabolik, chi sei? (Diabolik serie regolare n.5/1968)

(Diabolik serie regolare n.5/1968) Ricordo d’Altea (Diabolik serie regolare n.17/1971)

(Diabolik serie regolare n.17/1971) Bersaglio: Diabolik (Diabolik serie regolare n.3/1993)

(Diabolik serie regolare n.3/1993) Notte Magica (Diabolik serie regolare n.2/2001)

(Diabolik serie regolare n.2/2001) Le tre ninfe (Diabolik serie regolare n.6/2002)

(Diabolik serie regolare n.6/2002) Il ritorno di Sibilla (Diabolik serie regolare n.12/2008)

(Diabolik serie regolare n.12/2008) A prima vista (albetto in tiratura limitata per Moncalieri Comics 2009)

(albetto in tiratura limitata per Moncalieri Comics 2009) La tecnica del Maharaj (storia breve di Eva Kant, del luglio 1976)

(storia breve di Eva Kant, del luglio 1976) In ostaggio! (Diabolik serie regolare n.8/2005)

(Diabolik serie regolare n.8/2005) Colpo a Rimini (albetto in tiratura limitata per Rimini comics 2002)

Di prossima pubblicazione:

Briciole per i soliti ignoti (n.10 del 1996)

(n.10 del 1996) Tra scienza e fantascienza (la mostra)

(la mostra) Un tranquillo week-end (storia breve di Eva Kant, del luglio 1976)

(storia breve di Eva Kant, del luglio 1976) Il colpo del 2000 (n.1 del 2000)

Pronti per leggere i fumetti di Diabolik Gratis? Recatevi a questo indirizzo da PC, smartphone e tablet e scegliete il fumetto che vi interessa leggere. Per poter accedere ai vari albi non è necessario nessun genere di iscrizione ma se preferite potete scaricare l’app Issuu per sfogliarli non da browser ma bensì direttamente dall’app. L’app Issuu è disponibile gratuitamente per iOS e Android.







