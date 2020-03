Solidarietà Digitale: Riviste e eBook gratis

Ecco tutte le riviste e gli eBook gratis aderenti al progetto “solidarietà digitale”.

Come già anticipato in un nostro precedente articolo, molte imprese e aziende hanno aderito all’iniziativa di solidarietà digitale mettendo a disposizione gratuitamente piattaforme, abbonamenti e contenuti digitali. Oggi vi segnaliamo tutti gli abbonamenti a riviste e eBook (formato PDF e ePub) gratis.

Tre mesi di abbonamento Smart Tales – Smart Tales è una libreria di libri interattivi e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a bambini dai 3 ai 6 anni. Servizio fruibile tramite app (iOS e Android) e inserendo il codice ST2020IT .

Riviste e Libri in PDF Edizione Dedalo – Edizione Dedalo mette a disposizione alcuni numeri della rivista SAPERE e libri (in totale 6) da scaricare gratuitamente in formato PDF. Per aderire, cliccate qui e scaricate il contenuto che vi interessa.







Abbonamento trimestrale gratuito alla rivista settimanale Film Tv – Per sottoscrivere l’abbonamento gratuito è necessario scaricare l’app “Film Tv Rivista” (disponibile sia per iOS che per Android), registrarsi all’interno dell’app e poi riscattare il seguente coupon: FTV3SOLDIG .

Tre numeri di Altreconomia – numeri di Marzo, Aprile e Maggio gratuiti per chiunque si colleghi al sito.

Tre mesi di accesso rivista telematica di Diritto – rivista di neldiritto.it. Per richiedere il servizio gratuito bisogna scrivere a commerciale@neldiritto.it per ricevere tramite mail la password di accesso gratuito al servizio.

Sei settimane di accesso a titoli accademici e universitari – Perlego offre accesso illimitato ad oltre 300.000 titoli accademici e universitari per 6 settimane. I lettori possono leggere sia online che offline e su qualsiasi device. Per ottenere l’offerta visitare la pagina dedicata e cliccare su “Start free trial“. Dopo il periodo di provare gratis di 14 giorni, il codice iorestoacasa attiverà automaticamente altre 4 settimane gratis.







Ultimo numero rivista Hystrio – Download gratuito del PDF del trimestrale di teatro e spettacolo dal vivo. Il download del numero è accessibile dalla pagina dedicata.

Tre mesi di Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, La Cucina Italiana, AD, Traveller – In omaggio per 3 mesi le copie digitali di tutti i magazine delle Edizioni Condé Nast Italia. Come aderire: Scaricare la copia digitale del magazine che preferite direttamente dall’app del magazine su App Store o Google Play. Cliccare su “Free Pass”, registrare l’account ed inserire i seguenti codici: VF4YOU per Vanity Fair, VOGUE4YOU per Vogue, WIRED4YOU per Wired, GQ4YOU per GQ, LCI4YOU per La Cucina Italiana, AD4YOU per AD, TRAVELLER4YOU per Traveller.

Tre mesi di Gambero Rosso – Gambero Rosso offre gratuitamente tre mesi di abbonamento alla sua rivista in versione digitale. Per aderire, scaricate l’app Gambero Rosso da App store o Google store, fate il login dopo esservi registrati alla pagina dedicata. Saranno disponibili gratuitamente i tre numeri della rivista pubblicati dopo la data di registrazione.

eBook in regalo (Mondadori) – Il Gruppo Mondadori offre 10.000 ebook gratuiti. Ogni cittadino può scegliere un eBook preso del catalogo Mondadori. Il libro potrà essere letto con l’app Kobo Books, disponibile gratuitamente per smartphone, tablet e pc.







eBook in regalo (YoucanPrint) – YouCanPrint mette a disposizione la lettura gratuita di un ebook a scelta dal catalogo di Youcanprint.it. Il libro scelto potrà essere letto con qualsiasi app di lettura ebook (kobo, kindle, etc). Come partecipare: visitate e scegliete un ebook da questa pagina, scrivete poi una mail solidarieta@youcanprint.it con oggetto “Solidarietà Youcanprint”, indicando le proprie generalità e l’ebook scelto o telefonando al numero 0832315814. Per mail riceverete tutte le istruzioni per scaricare l’ebook.

eBook in regalo (BertoniEditore) – Chiunque potrà scegliere un titolo dal sito bertonieditore.com, ed inviare una email a j.bertoni@outlook.it con scritto: nome, cognome e titolo scelto. Verrà inviato il libro in formato digitale (pdf o ebook).

eBook in regalo (Bibliotheka Edizioni) – La casa editrice Bibliotheka Edizioni regala a tutti i cittadini italiani la possibilità di acquistare gratuitamente un ebook preso dall’intero catalogo. I cittadini interessati possono consultare il sito ufficiale di Bibliotheka.it e poi mandare una mail per comunicare il titolo dell’opera all’indirizzo vendite@bibliotheka.it .

eBook in regalo (catalogo Saggiatore) – ogni due giorni, un diverso ebook del catalogo del Saggiatore verrà distribuito gratis tramite il sito della casa editrice. Qui trovate la pagina dedicata per scaricare l’ebook nei vari formati disponibili.







Abbonamento La Stampa – A disposizione 25.000 abbonamenti gratuiti a La Stampa versione digitale. Sul sito solidarietà digitale non è specificato come poter aderire all’offerta, aggiorneremo presto l’articolo indicando le modalità di adesione.

Abbonamento La Repubblica – A disposizione 25.000 abbonamenti gratuiti a La Repubblica versione digitale. Sul sito solidarietà digitale non è specificato come poter aderire all’offerta, aggiorneremo presto l’articolo indicando le modalità di adesione.

Abbonamento Quotidiano di Sicilia – A disposizione 5.000 abbonamenti gratuiti al Quotidiano di Sicilia versione digitale. Per partecipare bisogna inviare un email con i dati di registrazione (nome, cognome, indirizzo email ecc..) all’indirizzo abbonamenti@quotidianodisicilia.it .

Abbonamento rivista Allevatori Top – Abbonamento omaggio trimestrale alla rivista Allevatori Top in formato digitale per tutti gli allevatori, i veterinari e i tecnici delle aziende del settore zootecnico. Come aderire: inviare una mail a abbonamenti@allevatori.top mettendo in oggetto “SOLIDARIETA’ DIGITALE” e indicando: 1) nome azienda 2) nome della persona a cui inviare la rivista 3) specie allevata/area attività 4) indirizzo postale 5) indirizzo mail.







Elettronica In – in regalo il numero di Elettronica In di Marzo. Click qui per accedere alla rivista.

Mensile L’automobile – L’Automobile, mensile edito da ACI Automobile Club d’Italia, mette a disposizione abbonamenti gratuiti all’edizione digitale. Per richiedere l’abbonamento gratuito basta scrivere una mail a solidarietadigitale@lautomobile.it con oggetto “Solidarietà l’Automobile”. Riceverete una mail con il codice e le istruzioni per attivare l’abbonamento gratuito.

Tre riviste DIGITALI Mediaprint di basket o volley – riviste del 2020 già pubblicate oppure ancora da pubblicare fino al 30 Aprile. Per usufruire della promozione collegarsi al sito, scegliere la rivista digitale che si intende leggere ed aggiungerla al carrello. Registrandosi al momento del pagamento utilizzare il codice voucher PRINTSTOPSOLIDALE che sconterà il prezzo dell’acquisto e consentirà di ricevere via email indirizzo e password di accesso.

Altre riviste e abbonamenti gratuiti

Ogni giorno vengono aggiunti nuovi servizi e soluzioni a cui è possibile accedere gratuitamente grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. L’elenco completo dei servizi lo trovate al seguente link:







Unitevi al nostro Canale Telegram per non perdervi nessuna novità!