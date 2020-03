App iOS oggi gratis – 13 Marzo 2020

Ecco le 19 applicazioni del giorno gratis per iPhone e iPad.

Ogni giorno delle applicazioni a pagamento diventano gratuite per circa 24 ore. Ecco le 19 applicazioni gratis solo per oggi 13 Marzo 2020.

Tiny Runner – Gioco endless run in stile Super Mario.

– Gioco endless run in stile Super Mario. MailTime Pro Email Messenger – Client di posta elettronica che trasforma le solite mail in conversazioni di messaggistica istantanea.

– Client di posta elettronica che trasforma le solite mail in conversazioni di messaggistica istantanea. Fresh Reversi – Classico gioco da tavolo in versione digitale.

forma.8 GO – Gioco di azione e avventura per esplorare vari pianeti con un piccolo veicolo spaziale chiamato “forma.8”.

– Gioco di azione e avventura per esplorare vari pianeti con un piccolo veicolo spaziale chiamato “forma.8”. Ringtones Maker Pro – Applicazione che trasforma i brani iTunes in suoneria.

– Applicazione che trasforma i brani iTunes in suoneria. Crouton: Cooking Companion – In questa app è possibile creare e salvare ricette e metodi di cottura.

– In questa app è possibile creare e salvare ricette e metodi di cottura. Megalodon – App per conoscere il più grande e antico squalo del mondo chiamato “Megalodonte”, con immagini 3D e un sistema di simulazione AR.







ATOMINE – Gioco sparatutto con visuale dall’alto dove bisogna combattere con molti virus informatici.

– Gioco sparatutto con visuale dall’alto dove bisogna combattere con molti virus informatici. Sprite Pencil – App di disegno pixel, completa di strumenti. Supporta anche l’uso di Apple Pencil.

– App di disegno pixel, completa di strumenti. Supporta anche l’uso di Apple Pencil. Kipkam – Applicazione pensata per aiutare a calmare il corpo e la mente facendo un respiro profondo solo per 1 minuto al giorno.

– Applicazione pensata per aiutare a calmare il corpo e la mente facendo un respiro profondo solo per 1 minuto al giorno. PanTa – Open Party – Questa app racchiude diversi giochi adatti alle feste.

– Questa app racchiude diversi giochi adatti alle feste. Orderly – Simple to-do lists – Semplice ma potente applicazione per creare liste di cose da fare. Si può sincronizzare con il cloud e la geolocalizzazione.

– Semplice ma potente applicazione per creare liste di cose da fare. Si può sincronizzare con il cloud e la geolocalizzazione. HappyTruck – In questo gioco bisogna guidare un camion su terreni accidentati e assicurarsi che le merci arrivino a destinazione in sicurezza.

Queste, invece, sono le applicazioni gratuite dei giorni scorsi ancora disponibili per il download gratuito.

Get ‘Em – Gioco open world dove si interpreta un cane supereroe che combatte il crimine.

– Gioco open world dove si interpreta un cane supereroe che combatte il crimine. Get ‘Em Stickers – Pacchetto di sticker per iMessage inerenti al gioco qui sopra.

– Pacchetto di sticker per iMessage inerenti al gioco qui sopra. Tiny Trees – Unitevi a Nora e suo padre Cosmo a bordo della loro astronave e cercate nuove avventure.

– Unitevi a Nora e suo padre Cosmo a bordo della loro astronave e cercate nuove avventure. Unsplash Gallery – Con questa applicazione sarà possibile scaricare migliaia di foto in alta risoluzione dal sito unsplash.com e usarle come sfondo.







Tie Right – Applicazione che insegna ben 6 nodi per cravatta.

– Applicazione che insegna ben 6 nodi per cravatta. Color by number – Rilassante applicazione per colorare. Ogni giorno propone oltre 300 nuovi disegni pronti per essere colorati.

– Rilassante applicazione per colorare. Ogni giorno propone oltre 300 nuovi disegni pronti per essere colorati. Breathe Pro – si tratta di un programma di allenamento per la respirazione di 28 giorni che aiuta a diminuire lo stress, dormire meglio ed evitare spiacevoli emicrania.

– si tratta di un programma di allenamento per la respirazione di 28 giorni che aiuta a diminuire lo stress, dormire meglio ed evitare spiacevoli emicrania. Coloring Watch – Applicazione raccomandata da Apple per cambiare sfondo ad Apple Watch che offre una raccolta di oltre 50 immagini e 46 animazioni con oltre 100 colori tra cui scegliere.

– Applicazione raccomandata da Apple per cambiare sfondo ad Apple Watch che offre una raccolta di oltre 50 immagini e 46 animazioni con oltre 100 colori tra cui scegliere. iColor Club – Questa app mette a disposizione centinaia di disegni da colorare per adulti.

– Questa app mette a disposizione centinaia di disegni da colorare per adulti. Find My Earphones – Utile strumento di ricerca per cuffie o dispositivi bluetooth come AirPods, Cuffie, iPhone, Apple Pencil o AppleWatch. Più il segnale è vicino, più forte è il suono. Inoltre, mostra sulla mappa le ultime 5 posizioni dei dispositivi persi.

– Utile strumento di ricerca per cuffie o dispositivi bluetooth come AirPods, Cuffie, iPhone, Apple Pencil o AppleWatch. Più il segnale è vicino, più forte è il suono. Inoltre, mostra sulla mappa le ultime 5 posizioni dei dispositivi persi. Crystalborne: Heroes of Fate – Gioco di strategia dove i giocatori dovranno assemblare e organizzare ogni squadra di eroi per combattere a turni con i loro avversari.

Pocket Heart – Applicazione pensata per professionisti e appassionati del cuore umano. Permette di esplorare l’esterno e l’interno del cuore umano in modo davvero realistico.

– Applicazione pensata per professionisti e appassionati del cuore umano. Permette di esplorare l’esterno e l’interno del cuore umano in modo davvero realistico. HujiCam: Fun Face Filters Cam – Applicazione davvero divertente per cambiare faccia e usare i filtri. È possibile combinare diversi effetti, maschere o filtri per crearne uno personalizzato e unico.

– Applicazione davvero divertente per cambiare faccia e usare i filtri. È possibile combinare diversi effetti, maschere o filtri per crearne uno personalizzato e unico. Blocky Defense – Classico gioco di difesa della torre… Questa volta, però, in pieno stile pixel.

– Classico gioco di difesa della torre… Questa volta, però, in pieno stile pixel. Escape the Vape – App dedicata alle persone che vogliono smettere di fumare o stanno cercando di smettere di fumare.

– App dedicata alle persone che vogliono smettere di fumare o stanno cercando di smettere di fumare. Alchemie Connections – In questo gioco con oltre 100 livelli, bisogna risolvere ogni enigma creando le giuste connessioni tra le stelle ed evitando gli ostacoli.

Composition Cam – Questa applicazione aiuta a scattare foto perfette in termini di simmetria, forma e prospettiva.

– Questa applicazione aiuta a scattare foto perfette in termini di simmetria, forma e prospettiva. Face Camera+ – Applicazione per fare autoscatti perfetti, sia privati che da pubblicare sui social network.

– Applicazione per fare autoscatti perfetti, sia privati che da pubblicare sui social network. GiggleTouch – Simpatico gioco pensato per i più piccoli.

– Simpatico gioco pensato per i più piccoli. 5 Nights in Scary School Basic – Il vostro compito è di sopravvivere per 5 notti in una scuola spaventosa.

– Il vostro compito è di sopravvivere per 5 notti in una scuola spaventosa. Timestamped Field Notes – App per registrare e tenere traccia della cronologia dei messaggi o di ciò che avete digitato l’ultima volta su iPhone e iPad, permettendo di usare quelle parole nuovamente.

– App per registrare e tenere traccia della cronologia dei messaggi o di ciò che avete digitato l’ultima volta su iPhone e iPad, permettendo di usare quelle parole nuovamente. Fade Away – Photo Layers – Applicazione di effetti multilivello che include 60 bellissimi filtri e uno strumento di modifica delle immagini integrato.

– Applicazione di effetti multilivello che include 60 bellissimi filtri e uno strumento di modifica delle immagini integrato. War of Eclipse – Gioco in stile retrò che combina azione, tempismo ed avventura. Interpretate un capitano che si è schiantato in una battaglia ma viene salvato da sopravvissuti umani. Man mano che la lotterete contro gli alieni, scoprirete la verità sulla guerra.

– Gioco in stile retrò che combina azione, tempismo ed avventura. Interpretate un capitano che si è schiantato in una battaglia ma viene salvato da sopravvissuti umani. Man mano che la lotterete contro gli alieni, scoprirete la verità sulla guerra. Purrpad – Semplice applicazione di blocco note. Bella e veloce.







NOAA Hi-Def Radar Pro – App meteo semplice ma potente che combina scienza e semplicità grazie ad una visualizzazione di immagini radar meteorologiche animate in tempo reale su una mappa interattiva.

– App meteo semplice ma potente che combina scienza e semplicità grazie ad una visualizzazione di immagini radar meteorologiche animate in tempo reale su una mappa interattiva. CodeWords – Name Clue Game – CodeWords è un gioco di parole a 4 giocatori (2 contro 2). L’obbiettivo è selezionare tutte le carte della propria squadra sulla griglia 4×6 prima che l’altra squadra scelga le sue. Se un giocatore seleziona erroneamente la Death Card, la sua squadra perde automaticamente.

– CodeWords è un gioco di parole a 4 giocatori (2 contro 2). L’obbiettivo è selezionare tutte le carte della propria squadra sulla griglia 4×6 prima che l’altra squadra scelga le sue. Se un giocatore seleziona erroneamente la Death Card, la sua squadra perde automaticamente. PetSelfie- Dog and Cat Camera – Simpatica applicazione che aiuta “nell’ardua” impresa di fotografare gli animali domestici attirando la loro attenzione.

– Simpatica applicazione che aiuta “nell’ardua” impresa di fotografare gli animali domestici attirando la loro attenzione. Moodnotes – Un’app per registrare e tenere traccia dell’umore o delle condizioni dell’umore in base a diversi periodi di tempo. App pensata per aumentare la vostra felicità e il buonumore.

– Un’app per registrare e tenere traccia dell’umore o delle condizioni dell’umore in base a diversi periodi di tempo. App pensata per aumentare la vostra felicità e il buonumore. Custom Notch – Questa applicazione permette di personalizzare il notch, rendendolo unico e divertente.

Cross Engineering Engineering Data – App per utenti di ingegneria meccanica, ingegneria civile, ingegneria strutturale e architettura. Utilizzata per visualizzare diagrammi e informazioni specifiche sull’unità.

– App per utenti di ingegneria meccanica, ingegneria civile, ingegneria strutturale e architettura. Utilizzata per visualizzare diagrammi e informazioni specifiche sull’unità. NOTE’d – Blocco note simpatico e ricco di stili tra cui scegliere. Utilizzabile per prendere appunti, segnare idee, scrivere un diario o disegnare.

– Blocco note simpatico e ricco di stili tra cui scegliere. Utilizzabile per prendere appunti, segnare idee, scrivere un diario o disegnare. Orasis HD – Questa applicazione permette di correggere le foto scattate in controluce.

– Questa applicazione permette di correggere le foto scattate in controluce. Fonts – for Instagram Pro – Con questa app è possibile scrivere con caratteri particolari e condividere il testo sui principali social network, tra cui Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e molti altri, scegliendo tra oltre 100 stili di carattere.

– Con questa app è possibile scrivere con caratteri particolari e condividere il testo sui principali social network, tra cui Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e molti altri, scegliendo tra oltre 100 stili di carattere. Timyo Email – Client di posta elettronica compatibile con i maggiori gestori mail come Gmail, Exchange, Office365, Outlook.com, iCloud, Yahoo e tutti gli IMAP.

– Client di posta elettronica compatibile con i maggiori gestori mail come Gmail, Exchange, Office365, Outlook.com, iCloud, Yahoo e tutti gli IMAP. HanYou Chinese Dictionary – Un’app per tradurre il cinese in inglese e in più di 20 lingue. Funziona offline. Offre una modalità di traduzione con la fotocamera.

Segnaliamo ogni giorno app e giochi che vengono messi a disposizione gratuitamente per un periodo di tempo limitato, se volete rimanere aggiornati per non perdervi nessuna applicazione, consigliamo di unirvi al nostro canale Telegram cliccando qui.