Rainbow Six Siege in Free Weekend + Giochi e DLC Gratis su Steam

Ecco tutte le offerte del Weekend di Steam.

Un gioco in Free Weekend, un gioco e due DLC gratis e tanti sconti. Di seguito trovate maggiori dettagli.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Weekend

Cos’è la formula Free Weekend? La formula Free Weekend permette di provare dei giochi gratuitamente per una durata di tempo che in genere varia dai 2 ai 3 giorni, nel fine settimana. Al termine del Free Weekend, i giochi torneranno a pagamento e non sarà più possibile accedervi gratuitamente.







Steam propone in Free Weekend (fino a Lunedì 09 Marzo 2020) il gioco Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Di seguito la descrizione del gioco presa da Steam:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è il nuovo capitolo dell’acclamato franchise di sparatutto in prima persona sviluppato dal rinomato studio Ubisoft Montreal.

The Uncertain: Last Quiet Day – Gratis

Gioco del genere punta e clicca ambientato in un mondo postatomico. Vestirete i panni di un robot particolarmente curioso riguardo al genere umano (estintosi da diverso tempo) e dovrete destreggiarvi tra enigmi, situazioni scomode e verità nascoste. Gratis su Steam fino al 09 Marzo 2020 alle 7:00.







DLC Gratis

Altri sconti e offerte

