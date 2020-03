App iOS oggi gratis – 07 Marzo 2020

Ecco le 10 applicazioni del giorno gratis per iPhone e iPad.

Ogni giorno delle applicazioni a pagamento diventano gratuite per circa 24 ore. Ecco le 10 applicazioni gratis solo per oggi 07 Marzo 2020.

Queste, invece, sono le applicazioni gratuite dei giorni scorsi ancora disponibili per il download gratuito.

Color Wheel – palette di colori che vi aiuterà a trovare la tonalità giusta in ogni occasione. È possibile anche inquadrare un oggetto con la fotocamera per sapere il codice esatto del colore.

– palette di colori che vi aiuterà a trovare la tonalità giusta in ogni occasione. È possibile anche inquadrare un oggetto con la fotocamera per sapere il codice esatto del colore. Tower of Fortune – Bellissimo e premiatissimo gioco arcade in stile retrò. Si interpreta un eroe in pensione che vive in ​​pace con la figlia. Fino a un giorno, quando un potere sconosciuto della mistica torre la porta via. Questo costringe l’eroe ad estrarre di nuovo la spada e combattere per sua figlia.

– Bellissimo e premiatissimo gioco arcade in stile retrò. Si interpreta un eroe in pensione che vive in ​​pace con la figlia. Fino a un giorno, quando un potere sconosciuto della mistica torre la porta via. Questo costringe l’eroe ad estrarre di nuovo la spada e combattere per sua figlia. Almost Impossible! – In questo platform bisogna guidare una piccola sfera di luce in un viaggio pericoloso, fate attenzione, la strada da percorrere è estremamente impegnativa. Alcuni potrebbero dire che è quasi impossibile!







Rollit – Photo Transfer App – Applicazione per trasferire foto e video dall’iPhone al Mac o PC Windows, tramite WiFi o cavetto.

– Applicazione per trasferire foto e video dall’iPhone al Mac o PC Windows, tramite WiFi o cavetto. GPS Tracks – Applicazione che utilizza il GPS integrato dell’iPhone per registrare qualsiasi percorso effettuato all’aperto.

– Applicazione che utilizza il GPS integrato dell’iPhone per registrare qualsiasi percorso effettuato all’aperto. PhotoTangler Collage Maker – Ottima applicazione per fare collage di foto.

– Ottima applicazione per fare collage di foto. 1Contact Pro – Contact Manager – Applicazione di gestione dei contatti che aiuta a gestire, eseguire il backup ed eliminare i contatti doppi facilmente e rapidamente.

Pause: Mindful moments – Basata sugli antichi principi del Tai Chi e della pratica della consapevolezza, Pause porta l’attenzione focalizzata sul dispositivo mobile. Utilizzando una tecnica in attesa brevettata e un approccio unico alla tecnologia moderna, si può facilmente iniziare il viaggio verso il relax, sempre e ovunque. Muovendo lentamente e continuamente la punta del dito sullo schermo, Pause attiva la risposta di “riposo e digest” del corpo, aiutando rapidamente a ritrovare la concentrazione e a rilasciare lo stress in pochi minuti. Il feedback audiovisivo calmante nell’app è progettato per aiutare a mantenere la tua attenzione e concentrazione del momento. Durante lo sviluppo dell’applicazione, Pause è stata continuamente testata e validata utilizzando la tecnologia EEG.

– Basata sugli antichi principi del Tai Chi e della pratica della consapevolezza, Pause porta l’attenzione focalizzata sul dispositivo mobile. Utilizzando una tecnica in attesa brevettata e un approccio unico alla tecnologia moderna, si può facilmente iniziare il viaggio verso il relax, sempre e ovunque. Muovendo lentamente e continuamente la punta del dito sullo schermo, Pause attiva la risposta di “riposo e digest” del corpo, aiutando rapidamente a ritrovare la concentrazione e a rilasciare lo stress in pochi minuti. Il feedback audiovisivo calmante nell’app è progettato per aiutare a mantenere la tua attenzione e concentrazione del momento. Durante lo sviluppo dell’applicazione, Pause è stata continuamente testata e validata utilizzando la tecnologia EEG. Breathe Pro – si tratta di un programma di allenamento per la respirazione di 28 giorni che aiuta a diminuire lo stress, dormire meglio ed evitare spiacevoli emicrania.

– si tratta di un programma di allenamento per la respirazione di 28 giorni che aiuta a diminuire lo stress, dormire meglio ed evitare spiacevoli emicrania. Cartoon Craft – Simpatico gioco in stile retrò dove orchi e umani si sfidano in guerra.







Life Lists: List Organizer – Applicazione per fare liste come la lista della spesa, promemoria o attività da svolgere.

– Applicazione per fare liste come la lista della spesa, promemoria o attività da svolgere. Coloring Watch – Applicazione raccomandata da Apple per cambiare sfondo ad Apple Watch che offre una raccolta di oltre 50 immagini e 46 animazioni con oltre 100 colori tra cui scegliere.

– Applicazione raccomandata da Apple per cambiare sfondo ad Apple Watch che offre una raccolta di oltre 50 immagini e 46 animazioni con oltre 100 colori tra cui scegliere. TagTok Pro – App che mostra i 10 hashtag più popolari utilizzati in TikTok. È possibile cercare hashtag popolari per diverse categorie.

– App che mostra i 10 hashtag più popolari utilizzati in TikTok. È possibile cercare hashtag popolari per diverse categorie. iColor Club – Questa app mette a disposizione centinaia di disegni da colorare per adulti.

– Questa app mette a disposizione centinaia di disegni da colorare per adulti. Find My Earphones – Utile strumento di ricerca per cuffie o dispositivi bluetooth come AirPods, Cuffie, iPhone, Apple Pencil o AppleWatch. Più il segnale è vicino, più forte è il suono. Inoltre, mostra sulla mappa le ultime 5 posizioni dei dispositivi persi.

– Utile strumento di ricerca per cuffie o dispositivi bluetooth come AirPods, Cuffie, iPhone, Apple Pencil o AppleWatch. Più il segnale è vicino, più forte è il suono. Inoltre, mostra sulla mappa le ultime 5 posizioni dei dispositivi persi. Crystalborne: Heroes of Fate – Gioco di strategia dove i giocatori dovranno assemblare e organizzare ogni squadra di eroi per combattere a turni con i loro avversari.

Pocket Heart – Applicazione pensata per professionisti e appassionati del cuore umano. Permette di esplorare l’esterno e l’interno del cuore umano in modo davvero realistico.

– Applicazione pensata per professionisti e appassionati del cuore umano. Permette di esplorare l’esterno e l’interno del cuore umano in modo davvero realistico. ShiftCal – Calendario dei turni – App di calendario per i dipendenti con turni di lavoro, ritardi, orari programmati e festività. L’app è progettata specificamente per lavoratori con turni.

– App di calendario per i dipendenti con turni di lavoro, ritardi, orari programmati e festività. L’app è progettata specificamente per lavoratori con turni. HujiCam: Fun Face Filters Cam – Applicazione davvero divertente per cambiare faccia e usare i filtri. È possibile combinare diversi effetti, maschere o filtri per crearne uno personalizzato e unico.

– Applicazione davvero divertente per cambiare faccia e usare i filtri. È possibile combinare diversi effetti, maschere o filtri per crearne uno personalizzato e unico. Blocky Defense – Classico gioco di difesa della torre… Questa volta, però, in pieno stile pixel.

– Classico gioco di difesa della torre… Questa volta, però, in pieno stile pixel. Escape the Vape – App dedicata alle persone che vogliono smettere di fumare o stanno cercando di smettere di fumare.

– App dedicata alle persone che vogliono smettere di fumare o stanno cercando di smettere di fumare. Alchemie Connections – In questo gioco con oltre 100 livelli, bisogna risolvere ogni enigma creando le giuste connessioni tra le stelle ed evitando gli ostacoli.

Composition Cam – Questa applicazione aiuta a scattare foto perfette in termini di simmetria, forma e prospettiva.

– Questa applicazione aiuta a scattare foto perfette in termini di simmetria, forma e prospettiva. Xessages – Applicazione di messaggistica istantanea con privacy e riservatezza come obbiettivi principali.

– Applicazione di messaggistica istantanea con privacy e riservatezza come obbiettivi principali. Face Camera+ – Applicazione per fare autoscatti perfetti, sia privati che da pubblicare sui social network.

– Applicazione per fare autoscatti perfetti, sia privati che da pubblicare sui social network. GiggleTouch – Simpatico gioco pensato per i più piccoli.

– Simpatico gioco pensato per i più piccoli. 5 Nights in Scary School Basic – Il vostro compito è di sopravvivere per 5 notti in una scuola spaventosa.

– Il vostro compito è di sopravvivere per 5 notti in una scuola spaventosa. Timestamped Field Notes – App per registrare e tenere traccia della cronologia dei messaggi o di ciò che avete digitato l’ultima volta su iPhone e iPad, permettendo di usare quelle parole nuovamente.

– App per registrare e tenere traccia della cronologia dei messaggi o di ciò che avete digitato l’ultima volta su iPhone e iPad, permettendo di usare quelle parole nuovamente. Fade Away – Photo Layers – Applicazione di effetti multilivello che include 60 bellissimi filtri e uno strumento di modifica delle immagini integrato.

– Applicazione di effetti multilivello che include 60 bellissimi filtri e uno strumento di modifica delle immagini integrato. War of Eclipse – Gioco in stile retrò che combina azione, tempismo ed avventura. Interpretate un capitano che si è schiantato in una battaglia ma viene salvato da sopravvissuti umani. Man mano che la lotterete contro gli alieni, scoprirete la verità sulla guerra.

– Gioco in stile retrò che combina azione, tempismo ed avventura. Interpretate un capitano che si è schiantato in una battaglia ma viene salvato da sopravvissuti umani. Man mano che la lotterete contro gli alieni, scoprirete la verità sulla guerra. Purrpad – Semplice applicazione di blocco note. Bella e veloce.

NOAA Hi-Def Radar Pro – App meteo semplice ma potente che combina scienza e semplicità grazie ad una visualizzazione di immagini radar meteorologiche animate in tempo reale su una mappa interattiva.

– App meteo semplice ma potente che combina scienza e semplicità grazie ad una visualizzazione di immagini radar meteorologiche animate in tempo reale su una mappa interattiva. CodeWords – Name Clue Game – CodeWords è un gioco di parole a 4 giocatori (2 contro 2). L’obbiettivo è selezionare tutte le carte della propria squadra sulla griglia 4×6 prima che l’altra squadra scelga le sue. Se un giocatore seleziona erroneamente la Death Card, la sua squadra perde automaticamente.

– CodeWords è un gioco di parole a 4 giocatori (2 contro 2). L’obbiettivo è selezionare tutte le carte della propria squadra sulla griglia 4×6 prima che l’altra squadra scelga le sue. Se un giocatore seleziona erroneamente la Death Card, la sua squadra perde automaticamente. PetSelfie- Dog and Cat Camera – Simpatica applicazione che aiuta “nell’ardua” impresa di fotografare gli animali domestici attirando la loro attenzione.

– Simpatica applicazione che aiuta “nell’ardua” impresa di fotografare gli animali domestici attirando la loro attenzione. Moodnotes – Un’app per registrare e tenere traccia dell’umore o delle condizioni dell’umore in base a diversi periodi di tempo. App pensata per aumentare la vostra felicità e il buonumore.

– Un’app per registrare e tenere traccia dell’umore o delle condizioni dell’umore in base a diversi periodi di tempo. App pensata per aumentare la vostra felicità e il buonumore. Custom Notch – Questa applicazione permette di personalizzare il notch, rendendolo unico e divertente.







Cross Engineering Engineering Data – App per utenti di ingegneria meccanica, ingegneria civile, ingegneria strutturale e architettura. Utilizzata per visualizzare diagrammi e informazioni specifiche sull’unità.

– App per utenti di ingegneria meccanica, ingegneria civile, ingegneria strutturale e architettura. Utilizzata per visualizzare diagrammi e informazioni specifiche sull’unità. NOTE’d – Blocco note simpatico e ricco di stili tra cui scegliere. Utilizzabile per prendere appunti, segnare idee, scrivere un diario o disegnare.

– Blocco note simpatico e ricco di stili tra cui scegliere. Utilizzabile per prendere appunti, segnare idee, scrivere un diario o disegnare. Bingo PartyLand – Gioco del bingo online: è possibile giocare con amici e altre persone da tutto il mondo in diretta.

– Gioco del bingo online: è possibile giocare con amici e altre persone da tutto il mondo in diretta. Orasis HD – Questa applicazione permette di correggere le foto scattate in controluce.

– Questa applicazione permette di correggere le foto scattate in controluce. Fonts – for Instagram Pro – Con questa app è possibile scrivere con caratteri particolari e condividere il testo sui principali social network, tra cui Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e molti altri, scegliendo tra oltre 100 stili di carattere.

– Con questa app è possibile scrivere con caratteri particolari e condividere il testo sui principali social network, tra cui Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e molti altri, scegliendo tra oltre 100 stili di carattere. Timyo Email – Client di posta elettronica compatibile con i maggiori gestori mail come Gmail, Exchange, Office365, Outlook.com, iCloud, Yahoo e tutti gli IMAP.

– Client di posta elettronica compatibile con i maggiori gestori mail come Gmail, Exchange, Office365, Outlook.com, iCloud, Yahoo e tutti gli IMAP. HanYou Chinese Dictionary – Un’app per tradurre il cinese in inglese e in più di 20 lingue. Funziona offline. Offre una modalità di traduzione con la fotocamera.

Segnaliamo ogni giorno app e giochi che vengono messi a disposizione gratuitamente per un periodo di tempo limitato, se volete rimanere aggiornati per non perdervi nessuna applicazione, consigliamo di unirvi al nostro canale Telegram cliccando qui.