Lista Xiaomi che riceveranno MIUI 12

Il vostro Xiaomi si aggiornerà a MIUI 12? Scopritelo in questo articolo!

MIUI 12 è la nuova versione del sistema operativo di Xiaomi. Non tutti gli smartphone riceveranno questa nuova release, di seguito la lista completa dei dispositivi compatibili.

Novità MIUI 12

La nuova versione del sistema operativo di Xiaomi introdurrà Android 11 e sicuramente comprenderà un nuovo ammodernamento estetico di una ROM già piacevole e gradevole di suo. È ancora presto per conoscere altre novità di questa nuova release ma non appena verranno rilasciate notizie ufficiali su MIUI 12, provvederemo ad aggiornare l’articolo. Vi invitiamo ad unirvi al nostro Canale Telegram per non perdervi nessuna novità.

Lista smartphone Xiaomi, Pocophone, Mi e Redmi che riceveranno MIUI 12:

Se non trovate il vostro smartphone nell’elenco qui sotto non preoccupatevi, la lista non è definitiva. Anche in questo caso, aggiorneremo l’elenco non appena verranno rilasciate notizie ufficiali in merito.







Xiaomi MI 10 Pro

Xiaomi MI 10

Xiaomi MI 9

Xiaomi MI 9 SE

Xiaomi MI 9 Pro

Xiaomi MI 9 Lite

Xiaomi MI 8 Pro

Xiaomi MI 8

Xiaomi MI 8 Lite

Xiaomi CC9 Pro / Mi Note 10

Xiaomi CC9

Xiaomi CC9E / Mi A3

Mi Mix Alpha

Mi Mix 3

Mi Mix 2s

Mi Mix 2

Mi Max 2

Mi 5X

Mi Play

POCO F1

POCO X2

Redmi K30

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K20 / Mi 9T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y1

Redmi Note 5A / Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Redmi Y2 / S2

Redmi Y3

Redmi Note 6 Pro / Mi A2 Lite

Redmi Note 6

Redmi 6

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Plus

Redmi 5 / 5A

Redmi Note 4 / 4X

Data di rilascio MIUI 12

Quando arriverà MIUI 12? Non c’è ancora una data precisa ma, con molta probabilità, la distribuzione di MIUI 12 partirà da metà 2020.

Aspettando MIUI 12

