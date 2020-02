Black Desert Online Gratis su Steam

Fino il 02 Marzo 2020 alle 16:00, Black Desert sarà totalmente gratis.

Attualmente sono in corso anche diversi Free Weekend. Tutti i dettagli di seguito.

Black Desert Online Remastered

 

In questo MMORPG sandbox troverete un sistema di combattimento intuitivo e movimentato, una storia coinvolgente e un vastissimo mondo da esplorare. In questo viaggio conoscere i segreti delle Black Stones e i loro effetti, combatterete contro mostri e affinerete le abilità di pesca, cucina, allevamento e molto altro!







Il gioco rimarrà gratis fino al 02 Marzo 2020 alle 16:00. Approfittate di questa offerta recandovi al seguente link:

Nota: il gioco non è disponibile in italiano.

Altri giochi gratis (Free Weekend)

La formula Free Weekend permette di provare dei giochi gratuitamente per una durata di tempo che in genere varia dai 2 ai 3 giorni, nel fine settimana. Al termine del Free Weekend, i giochi torneranno a pagamento e non sarà più possibile accedervi gratuitamente. Steam attualmente propone in Free Weekend i seguenti giochi:

