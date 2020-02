App iOS oggi gratis – 24 Febbraio 2020

Ecco le 7 applicazioni del giorno gratis per iPhone e iPad.

Ogni giorno delle applicazioni a pagamento diventano gratuite per circa 24 ore. Ecco le 7 applicazioni gratis solo per oggi 24 Febbraio 2020.

Composition Cam – Questa applicazione aiuta a scattare foto perfette in termini di simmetria, forma e prospettiva.

– Questa applicazione aiuta a scattare foto perfette in termini di simmetria, forma e prospettiva. Xessages – Applicazione di messaggistica istantanea con privacy e riservatezza come obbiettivi principali.

– Applicazione di messaggistica istantanea con privacy e riservatezza come obbiettivi principali. Bubble Tower 2 – In questo gioco bisogna far esplodere la torre di bolle per far atterrare il quadrato blu sulla piattaforma verde sottostante.

– In questo gioco bisogna far esplodere la torre di bolle per far atterrare il quadrato blu sulla piattaforma verde sottostante. Face Camera+ – Applicazione per fare autoscatti perfetti, sia privati che da pubblicare sui social network.

– Applicazione per fare autoscatti perfetti, sia privati che da pubblicare sui social network. GiggleTouch – Simpatico gioco pensato per i più piccoli.

– Simpatico gioco pensato per i più piccoli. Mini Mouse Pro -Remote Control – Questa app permette di trasformare l’iPhone in un mouse per computer Windows e Mac.

– Questa app permette di trasformare l’iPhone in un mouse per computer Windows e Mac. 5 Nights in Scary School Basic – Il vostro compito è di sopravvivere per 5 notti in una scuola spaventosa.

Queste, invece, sono le applicazioni gratuite dei giorni scorsi ancora disponibili per il download gratuito.

Timestamped Field Notes – App per registrare e tenere traccia della cronologia dei messaggi o di ciò che avete digitato l’ultima volta su iPhone e iPad, permettendo di usare quelle parole nuovamente.

– App per registrare e tenere traccia della cronologia dei messaggi o di ciò che avete digitato l’ultima volta su iPhone e iPad, permettendo di usare quelle parole nuovamente. Fade Away – Photo Layers – Applicazione di effetti multilivello che include 60 bellissimi filtri e uno strumento di modifica delle immagini integrato.

– Applicazione di effetti multilivello che include 60 bellissimi filtri e uno strumento di modifica delle immagini integrato. Spinny Monster – Gioco carino e facile da giocare, anche con gli amici. L’obbiettivo del gioco è quello di far cadere la caramella girando la ruota-mostro a quattro colori. Chi ottiene più punti ha vinto.

– Gioco carino e facile da giocare, anche con gli amici. L’obbiettivo del gioco è quello di far cadere la caramella girando la ruota-mostro a quattro colori. Chi ottiene più punti ha vinto. cRate Pro – Currency Converter – Convertitore di valuta / tasso di cambio per oltre 160 valute. Viene fornita con il grafico storico, che consente di visualizzare la cronologia delle valute precedente. Compatibile con Apple Watch.







Emoji Camera – unique filters – Questa app permette di aggiungere tutte le emoji famose (come quelle di WhatsApp) alle foto.

– Questa app permette di aggiungere tutte le emoji famose (come quelle di WhatsApp) alle foto. Epica Pro – Epic camera – App con effetti speciali che renderanno uniche le vostre foto.

– App con effetti speciali che renderanno uniche le vostre foto. Spelling Star – Questa è l’app perfetta per esercitarsi nell’ortografia inglese. Esercitando l’ortografia di ogni parola correttamente per tre volte si otterranno delle stelle.

– Questa è l’app perfetta per esercitarsi nell’ortografia inglese. Esercitando l’ortografia di ogni parola correttamente per tre volte si otterranno delle stelle. War of Eclipse – Gioco in stile retrò che combina azione, tempismo ed avventura. Interpretate un capitano che si è schiantato in una battaglia ma viene salvato da sopravvissuti umani. Man mano che la lotterete contro gli alieni, scoprirete la verità sulla guerra.

– Gioco in stile retrò che combina azione, tempismo ed avventura. Interpretate un capitano che si è schiantato in una battaglia ma viene salvato da sopravvissuti umani. Man mano che la lotterete contro gli alieni, scoprirete la verità sulla guerra. Teach Your Monster to Read – Gioco di lettura e fonetica pluripremiato che ha aiutato milioni di bambini a imparare a leggere l’inglese.

– Gioco di lettura e fonetica pluripremiato che ha aiutato milioni di bambini a imparare a leggere l’inglese. Purrpad – Semplice applicazione di blocco note. Bella e veloce.

NOAA Hi-Def Radar Pro – App meteo semplice ma potente che combina scienza e semplicità grazie ad una visualizzazione di immagini radar meteorologiche animate in tempo reale su una mappa interattiva.

– App meteo semplice ma potente che combina scienza e semplicità grazie ad una visualizzazione di immagini radar meteorologiche animate in tempo reale su una mappa interattiva. CodeWords – Name Clue Game – CodeWords è un gioco di parole a 4 giocatori (2 contro 2). L’obbiettivo è selezionare tutte le carte della propria squadra sulla griglia 4×6 prima che l’altra squadra scelga le sue. Se un giocatore seleziona erroneamente la Death Card, la sua squadra perde automaticamente.

– CodeWords è un gioco di parole a 4 giocatori (2 contro 2). L’obbiettivo è selezionare tutte le carte della propria squadra sulla griglia 4×6 prima che l’altra squadra scelga le sue. Se un giocatore seleziona erroneamente la Death Card, la sua squadra perde automaticamente. PetSelfie- Dog and Cat Camera – Simpatica applicazione che aiuta “nell’ardua” impresa di fotografare gli animali domestici attirando la loro attenzione.

– Simpatica applicazione che aiuta “nell’ardua” impresa di fotografare gli animali domestici attirando la loro attenzione. Moodnotes – Un’app per registrare e tenere traccia dell’umore o delle condizioni dell’umore in base a diversi periodi di tempo. App pensata per aumentare la vostra felicità e il buonumore.

– Un’app per registrare e tenere traccia dell’umore o delle condizioni dell’umore in base a diversi periodi di tempo. App pensata per aumentare la vostra felicità e il buonumore. Custom Notch – Questa applicazione permette di personalizzare il notch, rendendolo unico e divertente.

Cross Engineering Engineering Data – App per utenti di ingegneria meccanica, ingegneria civile, ingegneria strutturale e architettura. Utilizzata per visualizzare diagrammi e informazioni specifiche sull’unità.

– App per utenti di ingegneria meccanica, ingegneria civile, ingegneria strutturale e architettura. Utilizzata per visualizzare diagrammi e informazioni specifiche sull’unità. NOTE’d – Blocco note simpatico e ricco di stili tra cui scegliere. Utilizzabile per prendere appunti, segnare idee, scrivere un diario o disegnare.

– Blocco note simpatico e ricco di stili tra cui scegliere. Utilizzabile per prendere appunti, segnare idee, scrivere un diario o disegnare. Bingo PartyLand – Gioco del bingo online: è possibile giocare con amici e altre persone da tutto il mondo in diretta.

– Gioco del bingo online: è possibile giocare con amici e altre persone da tutto il mondo in diretta. Orasis HD – Questa applicazione permette di correggere le foto scattate in controluce.

– Questa applicazione permette di correggere le foto scattate in controluce. Fonts – for Instagram Pro – Con questa app è possibile scrivere con caratteri particolari e condividere il testo sui principali social network, tra cui Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e molti altri, scegliendo tra oltre 100 stili di carattere.

– Con questa app è possibile scrivere con caratteri particolari e condividere il testo sui principali social network, tra cui Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram e molti altri, scegliendo tra oltre 100 stili di carattere. Timyo Email – Client di posta elettronica compatibile con i maggiori gestori mail come Gmail, Exchange, Office365, Outlook.com, iCloud, Yahoo e tutti gli IMAP.

– Client di posta elettronica compatibile con i maggiori gestori mail come Gmail, Exchange, Office365, Outlook.com, iCloud, Yahoo e tutti gli IMAP. HanYou Chinese Dictionary – Un’app per tradurre il cinese in inglese e in più di 20 lingue. Funziona offline. Offre una modalità di traduzione con la fotocamera.

Segnaliamo ogni giorno app e giochi che vengono messi a disposizione gratuitamente per un periodo di tempo limitato, se volete rimanere aggiornati per non perdervi nessuna applicazione, consigliamo di unirvi al nostro canale Telegram cliccando qui.