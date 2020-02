Free Weekend Steam e altri giochi gratis per PC e Mac

Ecco i giochi gratis del weekend e altre offerte speciali.

Nell’articolo di oggi segnaliamo 2 giochi con formula Free Weekend, 2 giochi gratis e alcune promo interessanti del momento.

Giochi in Free Weekend su Steam

La formula Free Weekend permette di provare dei giochi gratuitamente per una durata di tempo che in genere varia dai 2 ai 3 giorni, nel fine settimana. Attualmente sono due i giochi in Free Weekend su Steam:

Dying Light







Descrizione presa da Steam: Gioco action/survival in prima persona ambientato in un mondo aperto post-apocalittico invaso da zombi affamati di carne umana. Esplora una città devastata da un misterioso virus. Vai in cerca di provviste, crea armi e affronta orde di infetti. nota: il gioco è disponibile per Windows e Mac. Il titolo presenta la lingua italiana.

Dyng Light è gratis in Free Weekend fino a Domenica 23 Febbraio. Se il titolo vi convince, potete approfittare dello sconto del 60% per l’edizione standard e del 67% per la Enhanced Edition.

Kingdom Under Fire 2







Descrizione presa da Steam: Il tuo eroe condurrà le truppe alla vittoria e Bersia sarà tua! Kingdom Under Fire 2 è un potente ibrido MMORPG-RTS. nota: il gioco è disponibile solo per Windows. Il titolo non è in lingua italiana.

Kingdom Under Fire 2 è ora gratis in Free Weekend fino a Lunedì 24 Febbraio. Sono attualmente in corso anche importanti sconti su diverse edizioni.

Siete alla ricerca di titoli scontati? Provate a dare uno sguardo alla sezione offerte speciali di Steam.







Giochi Gratis su Epic Games

Epic Games ogni settimana mette a disposizione uno o più giochi totalmente gratis. Questa settimana è il turno di Faeria e di Assassin’s Creed Syndicate.

Faeria

Descrizione presa da Epic Games: Un gioco strategico unico nel suo genere. Costruisci mazzi strabilianti e dai forma al campo di battaglia mentre prendi parte ad epici scontri. Solleva montagne, costruisci foreste, riempi laghi o doma le sabbie dei deserti. Sei tu a scegliere quale strada ti porterà alla vittoria.







Prezzo: 19,99€ Gratis – nota: il gioco è disponibile per Windows e Mac. Il gioco è disponibile in lingua italiana.

Assassin’s Creed Syndicate

Descrizione presa da Epic Games: Londra, anno 1868. Nel bel mezzo della rivoluzione industriale, vesti i panni di Jacob Frye, un giovane e spericolato Assassino, e usa le tue abilità per aiutare chi è stato travolto dall’avanzata del progresso. Esplora una Londra all’apice della rivoluzione industriale e incontra celebri personaggi storici. Passando da Westminster a Whitechapel ti imbatterai in Darwin, Dickens, la Regina Vittoria… e molti altri ancora. Prendi il comando di una banda, consolida la tua roccaforte e convinci i membri delle bande rivali a sposare la tua causa per strappare la capitale dal giogo dei Templari.







Prezzo: 39,99€ Gratis – nota: il gioco è disponibile per Windows. Il gioco è disponibile in lingua italiana.

Su Epic Games, inoltre, sono attivi ancora gli sconti di San Valentino. Click qui per scoprirne di più.