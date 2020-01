Come creare una playlist Spotify per il proprio Animale Domestico

Spotify permette di creare una playlist per il proprio animale domestico basandosi sulla musica che ascoltate.

Avete un animale domestico? Spotify vi permette di creare una playlist che tenga conto dei brani che generalmente ascoltate ma anche dell’indole del vostro animaletto domestico. Tutte le info di seguito.

Spotify ha recentemente implementato la possibilità di creare una playlist musicale che voi e il vostro animale domestico troverete molto interessante. La scelta dei brani si basa sul genere di animale domestico che avete in casa (cane, gatto ecc..) e sulla sua personalità.

Come creare una Playlist per Animali Domestici

Recatevi in questa pagina e cliccate sul bottone LET’S GO. A questo punto dovrete solo immettere indirizzo mail e password associate a Spotify. Una volta terminato il login dovrete indicare per quale animale volete creare una playlist. Attualmente le scelte sono solo 5: cane, gatto, iguana, canarino o criceto.







Il prossimo passo consiste nell’indicare la personalità dell’animale: è generalmente pigro e rilassato o vivace e attivo? è curioso o piuttosto indifferente?

Quando avrete risposto alla breve serie di domande non dovrete far altro che caricare un’immagine del vostro animaletto e indicarne il nome:







Terminati i passaggi, Spotify creerà in automatico un elenco musicale basato sulla personalità del vostro animale domestico tenendo conto della musica che generalmente ascoltate.

Questo genere di playlist potrebbe essere una buona idea per tutti coloro che hanno animaletti che soffrono la solitudine, soprattutto quando vi trovate fuori casa per molte ore.

Playlist Spotify per Animali Domestici: funziona davvero?

Non ci sono garanzie sul fatto che i vostri animali possano trarre dei reali benefici da queste playlist. Spotify a proposito dichiara:







“Anche se la musica per animali domestici non è una scienza esatta, ci siamo consultati con diversi esperti del settore per creare la migliore esperienza possibile.”.

Siete pronti a provare questa nuova funzione? Vi ricordiamo che Il link dove poter iniziare a creare una playlist a misura di “animale domestico” è questo: pets.byspotify.com. L’intera sezione non è disponibile nella nostra lingua ma come gli screen sopra dimostrano, non si tratta di operazioni complesse o di difficile esecuzione.