Ecco le sorprese di oggi 26 Dicembre 2019 dell’App Store

Dal 24 al 26 Dicembre 2019 regala e sconta tantissime app e abbonamenti.

Leggete oltre per scoprire le sorprese di oggi.

Apple ha deciso di stupire tutti i suoi utenti mettendo in offerta ogni giorno delle app diverse fino al 29 Dicembre. Le sorprese di oggi riguardano Trivia Crack 2 e Papumba. Di seguito maggiori dettagli.

Trivia Crack 2

Descrizione presa dall’App Store: Quanto ne sai in tema di spettacolo, scienza, arte, storia, geografia e sport?







Con Trivia Crack 2 (uno dei giochi a quiz più popolari dell’App Store) puoi mettere alla prova la tua cultura generale sfidando amici e parenti, ma anche dar vita ad avvincenti duelli online con altri utenti collegati da tutto il mondo.

Ideale per le feste in famiglia, al momento Trivia Crack 2 offre un 70% di sconto sui pacchetti Esperto, Maestro ed Erudito. Ce n’è per tutti, quindi, ma solo per oggi.

Papumba – Primo Apprendimento

Descrizione presa dall’App Store: Uno scrigno pieno di creatività, istruzione e risate garantite: Papumba – Primo Apprendimento è una costante fonte di piacere per i più piccoli. Pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni, l’app presenta più di 500 attività educative e divertenti, che spaziano dai giochi di memoria e abbinamento, utili per stimolare le capacità di risoluzione dei problemi, fino alle attività musicali, mirate a sviluppare la creatività.

Per incoraggiare il divertimento e l’apprendimento dei più piccoli, Papumba offre solo per oggi tre mesi di abbonamento a un terzo del prezzo abituale.







Avventurati in questo colorato mondo di istruzione e divertimento insieme ai tuoi bimbi.