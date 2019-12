Dal 24 al 29 Dicembre 2019 tante sorprese nell’App Store

Partendo proprio dalla Vigilia, Apple sorprende tutti i suoi utenti regalando o scontando app.

Leggete oltre per scoprire le sorprese di oggi.

Apple ha deciso di stupire tutti i suoi utenti mettendo in offerta ogni giorno delle app diverse da oggi fino al 29 Dicembre. Le giornate di regali si aprono con Looney Tunes Il mondo del caos e Canva. Di seguito maggiori dettagli.

Looney Tunes il Mondo del Caos

Descrizione presa dell’App Store: Bugs Bunny contro Taddeo, Silvestro contro Titti… È impossibile resistere a un gioco come Looney Tunes Il Mondo del Caos, che permette di rivivere le storiche rivalità dei cartoni Warner Bros.!







Forma una squadra di cartoni e tuffati nell’azione. Tra le modalità in solitaria e multiplayer e l’opportunità di costruire una nuova Cartoonia per i tuoi amici tutto pepe il divertimento è assicurato!

Per invogliarti a scendere nell’arena più folle che ci sia, solo per oggi il gioco ti dà la possibilità di acquistare l’Holiday Boost Pack, contenente 200 gemme e un biglietto d’oro, con uno sconto del 60%.

Chissà che non sia l’inizio di una meravigliosa amicizia. Buone feste!

Canva

Descrizione presa dell’App Store: Canva – Graphics & Text Design è un’app che mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per realizzare una storia da pubblicare sui social network, un biglietto di auguri, un curriculum e tanto altro ancora. Grazie al suo enorme catalogo di modelli pronti all’uso e alla sua semplicità d’utilizzo, in breve tempo riuscirai a raggiungere nuove vette creative.







Per invitarti a esplorare il tuo talento artistico, solo per oggi Canva propone l’abbonamento di tre mesi al prezzo di uno. Un’occasione fantastica per riunire tutti i tuoi ricordi più belli del 2019 all’interno di una confezione curata. Buone feste!