ToTok, attenzione a questa app

Classificata come strumento di spionaggio utilizzato dal governo degli Emirati Arabi Uniti per sorvegliare in massa i suoi cittadini. Leggete oltre!

ToTok viene proposta con una normale applicazione di messaggistica istantanea per scambiarsi messaggi, chiamate e videochiamate, proprio come WhatsApp e Telegram ma, in realtà, ToTok non è come appare.

L’intelligence statunitense ha scoperto che l’app viene utilizzata dal governo degli Emirati Arabi Uniti per di tracciare la posizione degli utenti, spiare le chat e ascoltare le loro chiamate. Non è la prima volta che arrivano segnalazioni di app apparentemente legittime ma che vengono utilizzate dai governi per spiare i loro cittadini.

ToTok, da quando è nata qualche mese fa, è stata scaricata da milioni di utenti in tutto il mondo, evidentemente ha guadagnato maggiore popolarità negli Emirati Arabi Uniti perché alcune funzionalità di altre applicazioni rivali come WhatsApp e Skype sono state parzialmente bloccate dal governo.







Sia Apple che Google hanno già provveduto a rimuovere l’applicazione dai rispettivi store (App Store e Play Store). Purtroppo però è ancora disponibile negli store di Samsung, Huawei, Xiaomi e OPPO, oltre che sul sito ufficiale.

Se l’avete installata o ve la siete trovata nel vostro smartphone, il consiglio è di rimuoverla immediatamente.