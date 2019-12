Natale 2019: idee regalo dell’ultimo minuto

Vi ritrovate a pochi giorni di Natale con qualche regalo ancora da comprare?

Date un’occhiata alla nostra lista delle idee regalo last minute da acquistare online e nei negozi!

Rilassatevi, avete davanti a voi ancora un giorno per ordinare online e ancora una manciata di giorni prima del Natale per recarvi nei vari negozi sparsi nelle città.

La nostra lista che sta per iniziare si riferirà principalmente all’e-commerce Amazon dove, se ordinate entro la mezzanotte di oggi, riuscirete ad avere in mano i regali acquistati prima di Natale. Ovviamente questa celerità nelle spedizioni è assicurata solo agli utenti Prime. Se non siete utenti Prime, iscrivetevi gratuitamente per un mese a questa pagina.







Xiaomi Redmi Note 7

Lo Xiaomi Redmi Note 7 è adatto a tutti coloro che cercano uno smartphone con il design da top di gamma, ottime prestazioni e ben due fotocamere esterne che vi permetteranno di immortalare i vostri momenti migliori.

Se volete puntare su marche più rinomate, anche il Samsung A20e e l’A10 sono disponibili su Amazon con consegna entro Natale.

Tablet Fire







Questi sono i due tablet di Amazon più in voga al momento e solo per poche ora ancora sono soggetti ad un’offerta speciale che li porta a costare 54,99€ (il Fire 7) e 79,99€ (il Fire HD 8). Se state cercando un tablet da regalare ad un adolescente, il Fire 7 si rivelerà un’ottima sorpresa. Attenzione: i tablet Amazon non dispongono del Play Store, click qui per consultare tutte le app disponibili.

Dove trovarli: entrambi su Amazon con consegna domani. Il Fire 7 costa 54,99€ (click qui) e il Fire HD 8 79,99€ (click qui).

Cuffie True Wireless

Le cuffie true wirless, completamente senza cavi e con base di ricarica che funge da custodia sono il regalo perfetto per adolescenti ma anche per i più sportivi che adorano correre senza doversi preoccupare dei cavetti delle cuffie. Qui sopra vi abbiamo proposto ben 3 cuffie con consegna garantita prima di Natale.

Dove trovarle: su Amazon con consegna entro Natale. Cuffie Homscam 38,99€ (click qui), TaoTronics 35,99€ (click qui) e Aukey (click qui). Le cuffie di questo genere le trovate anche da Mediaworld e altri negozi simili.

Xbox







Regalare una console a Natale è quasi un classico. Se dovete fare un regalo all’ultimo munito, queste 3 combinazioni di console Xbox sono disponibili su Amazon e vi arriveranno prima di Natale. Di seguito i link.

Dove trovarle: su Amazon con consegna entro Natale. Cliccate sugli specchietti sopra per accedere alla relativa pagina. Le console sono in vendita anche nei negozi come Mediaworld, Euronics.

PlayStation

Anche le PlayStation vanno alla grande a Natale. Qui vi presentiamo 3 varianti (Una slim da 500 GB con 3 giochi, una ps4 pro e una ps4 da 1TB), tutte e 3 si trovano su Amazon e la consegna è prevista per Natale. Anche nei negozi (compresi alcuni supermercati) troverete la ps4 in vendita, attenzione però che il prezzo a volte è molto più alto che online.

Dove trovarle: su Amazon con consegna entro Natale. Cliccate sugli specchietti sopra per accedere alla relativa pagina. Le console sono in vendita anche nei negozi come Mediaworld, Euronics, Trony ma anche nei supermercati.

Se avete un amico appassionato di PlayStation, potreste sorprenderlo regalandogli la “console classica” riproposta in questi anni con ben 2 controller e 20 giochi preinstallati.







Anche questa console retrò arriverà prima di domani ordinandola su Amazon.

Localizzatori Bluetooth

Avete un amico/a o un partner che perde sempre le chiavi, il portafoglio o che resta sempre in apprensione per il proprio gatto? Allora è giunto il momento di compare (e regalare) un localizzatore bluetooth. Questi gadget consentono di localizzare gli oggetti visualizzandone la posizione sul proprio smartphone (scaricando l’app). Il funzionamento è semplice: basta agganciare la targhetta alle chiavi, portafoglio, zaino o al collare del proprio cane o gatto e connettersi tramite l’app dedicata per smartphone. Sopra vi abbiamo mostrato dei localizzatori venduti su Amazon e che arriveranno per Natale.







Dove trovarli: questi apparecchi sono molto difficili da reperire in giro. Noi li abbiamo trovati molto facilmente su Amazon con spedizione entro Natale. Cliccate sugli specchietti sopra per aprire le pagine relative ai prodotti.

Esistono anche diverse varianti, adatte ai più “senior” dove non è necessario installare nessuna app. Se siete interessati a fare un regalo per vostra madre o vostra nonna, un trovaoggetti come quello di ESKY o di VODESON potrebbe fare al caso vostro.

Altre idee regalo che arriveranno entro Natale