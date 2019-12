Recensione cuffie Xiaomi Mi Airdots

Ecco le nostre impressioni sulle cuffie Xiaomi Mi Airdots.

Abbiamo acquistato le cuffie True Wireless di Xiaomi e, dopo svariate settimane di prova, siamo pronti a parlarvene.

Info Generali

Prodotto: Cuffie True Wireless Xiaomi Mi Airdots (Earbuds)

Cuffie True Wireless Xiaomi Mi Airdots (Earbuds) Produttore: Xiaomi

Xiaomi Compatibilità: iOs, Android e computer (con bluetooth)

iOs, Android e computer (con bluetooth) Reperibilità: Amazon

Amazon Prezzo: 23,99€ su Amazon (qui il link)

Confezione e Contenuto

Le cuffie vengono vendute in una confezione colorata di cartoncino spesso. All’interno della confezione troverete la custodia di ricarica contenente le cuffie, 2 ricambi (S – L) per la parte di gomma che entrerà nell’orecchio, la garanzia e il consueto libricino delle istruzioni e il manuale d’uso.







Cosa manca in questa confezione? Certamente il cavetto per la ricarica delle cuffie e della custodia. Vi servirà dunque procurarvi un cavetto micro usb (attualmente su Amazon costa 3,99€).

Il Design

La custodia di ricarica e le cuffie sono totalmente opache (l’unica colorazione disponibile è quella nera); troviamo solo alcuni particolari lucidi come il logo MI posto sul coperchio della custodia e l’alloggio delle cuffie.

Per il resto, queste cuffie presentano una forma a bottoncino e non risultano troppo ingombranti o pesanti una volta indossate. Ovviamente, se è la prima volta che vi cimentate con delle cuffie senza fili, dovrete abituarvici.







La custodia presenta una chiusura magnetica così come l’alloggio delle cuffiette, in questo modo sarà semplice riporle e chiudere la custodia.

Queste cuffie non presentano delle superfici touch ma dei tasti veri e propri. Questo rende le Mi Airdots perfette per chi è alle prime armi con questi dispositivi o ha “il touch” facile. La piccola custodia è veramente poco ingombrante e trova spazio facilmente in tasca.

Configurazione e Connettività

Abbiamo dedicato un intero articolo alla configurazione delle Mi Airdots, click qui per visionarlo.







La connettività di queste cuffie viaggia con una tecnologia Bluetooth 5.0, migliore rispetto alle TWS precedenti della gamma e che offre una connessione e sincronizzazione stabile e veloce.

Qualità del suono

Queste cuffie presentano un’ottima qualità del suono. Abbiamo riscontrato qualche problema nel sentire (e farci sentire) durante le chiamate audio in luoghi affollati o particolarmente rumorosi ma per il resto possiamo ritenerci soddisfatti.

I brani musicali vengono riprodotti fedelmente, senza un’eccessiva esasperazione dei bassi o di altri aspetti simili. La stessa cosa vale anche durante la riproduzione di film e serie tv.

Comodità e praticità







Indubbiamente – almeno inizialmente – vi sentirete un po’ impacciati: azzeccare e cliccare il tasto capacitivo le prime volte vi sembrerà un’impresa e vi verrà automatico controllare ogni 2 minuti che le cuffiette siano in posizione. Ma questo è solo una questione di abitudine e vale per tutte le cuffie di questo genere. L’unica cosa a cui bisogna davvero fare attenzione è la scelta dell’adattatore in silicone; troverete già inseriti gli adattatori di misura M, ma nella confezione verranno forniti anche quelli S e L, scegliete quello più adatto al vostro condotto uditivo magari provando – nel dubbio – una misura in più/in meno.

Batteria

Le cuffie hanno un’autonomia di 4 ore in riproduzione che arriva a 12 usando la custodia che funziona da piccolo caricatore. La carica completa della custodia e delle cuffie avviene nel giro di un paio d’ore e ad aiutarvi a capire quando staccare il dispositivo dalla carica c’è un piccolo led rosso posto nella parte frontale della custodia che si spegne quando l’operazione di ricarica è giunta al termine.

Pro e Contro delle Xiamo Mi Airdots

PRO CONTRO + prezzo

+ bluetooth 5.0

+ batteria

+ semplicità d’uso

+ qualità del suono

+ 3 ricambi in silicone – mancanza del cavetto

– non adatto alle chiamate in luoghi affollati

Siamo davanti a delle ottime cuffie che davvero presentano pochissimi difetti. Contando il prezzo a cui vengono venduti prodotti simili di altre marche, queste Mi Airdots sono un vero affare sia in termini di prezzo che di resa.

Attualmente si possono trovare solo su Amazon ad un prezzo che si aggira intorno ai 24€. Un’ottimo regalo da farsi e da fare a chiunque si ritrova ad ascoltare musica o seguire film e altri contenuti dal proprio smartphone o tablet. Di seguito il link per l’acquisto:







Vi ricordiamo che queste cuffie sono pienamente compatibili sia con i sistemi operativi Android che iOS.