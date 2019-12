Viber si aggiorna alla versione 11.9.5

Con la nuova versione di Viber arrivano maggiori controlli sulla privacy.

Disponibile un nuovo aggiornamento Viber per iOS e Android. Ecco tutte le novità introdotte nella versione 11.9.5.

Viber ha aggiornato i termini e le condizioni dell’app. La nuova versione porta con sé molte opzioni sulla privacy, l’utente avrà quindi maggior controllo sui suoi dati e su come vengono utilizzati. Ecco il riepilogo di ciò che è stato aggiunto:

Maggiore controllo delle scelte sulla privacy

Trova con nome – Il nome fornito al momento della creazione dell’account è possibile che venga cercato da altri utenti per iniziare a chattare con voi (anche se il vostro numero rimarrà comunque privato fino a quando non vorrete condividerlo con l’altro utente). Se non volete esser trovati, vi basterà andare in Altro > Impostazioni > Privacy > Trovami con il mio nome.







Suggerimenti per chattare – Viber come “comitato di benvenuto” potrebbe suggerire ai nuovi utenti altri utenti con cui iniziare a chattare. Se non desiderate far parte dei suggerimenti e riceverne a vostra volta, dovrete andare in Altro > Impostazioni > Privacy > Consenti suggerimenti amici.

Avvisi di compleanno – su Viber verrete avvisati quando un amico compie gli anni. Se non volete che nessuno vi faccia gli auguri e non vi importa ricevere avvisi sui compleanni dei vostri contatti, recatevi in Altro > Impostazioni > Privacy > Condividi la tua data di nascita.

Consenso per la memorizzazione dei dettagli della carta – quando viene acquistato un prodotto tramite Viber, la società da cui si acquista (Viber o uno dei suoi Partner) può archiviare i dati della vostra carta di credito per rendervi più immediato e veloce il prossimo pagamento. Vi verrà richiesto il permesso di memorizzare i vostri dati di pagamento la prima volta che effettuerete un acquisto, qui potrete scegliere se concedere o negare la memorizzazione dei dettagli della vostra carta di credito.

Personalizzazione degli annunci pubblicitari – Viber è la prima app di messaggistica ad aver introdotto la pubblicità. Stando a quanto dichiarato sul loro blog ufficiale “…potremmo ricevere alcuni dati sulle tue caratteristiche e interessi da terze parti fidate per identificare il gruppo a cui appartieni per i migliori annunci. Queste informazioni provengono dall’identificatore pubblicitario sul tuo telefono e riceviamo informazioni solo in conformità con la legge“. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nella politica di Viber Ads, Cookies & Tracking Technologies raggiungibile cliccando qui. Non volete visualizzare annunci personalizzati? Andate in Altro > Impostazioni > Privacy > Dati personali > Consenti personalizzazione degli annunci in base ai link.







Aggiornamento dei cookie – è possibile disattivare i singoli cookie. Per sapere come fare bisognerà recarsi nella pagina dedicata (Viber Ads, Cookies & Tracking Technologies).

Per chi risiede in California – per chi risiede in California, esistono dei nuovi diritti ai sensi del nuovo California Consumer Privacy Act (CCPA). Per saperne di più, click qui.