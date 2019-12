10 idee regalo per chi ha un iPhone

Siete alla ricerca di un regalo adatto a chi ha un iPhone?

Eccovi giunti nell’articolo giusto! Oggi vi proporremo tante idee regalo da tutti i prezzi e per tutte le tasche: impossibile non trovare il regalo giusto!

1. Cover Originale iPhone

Il vostro amico/a ha una vera e propria passione per i prodotti Apple? E allora perché non regalargli una cover originale? Nei link presenti sotto troverete una selezione di cover per i diversi iPhone, aprendo il link potrete scegliere il colore e la versione che più vi piace.







2. Cover iPhone di altre marche

Molte marche producono cover per i diversi iPhone sul mercato. Qui sotto trovate alcuni consigli:

Cover Otterbox

Una marca molto valida che produce cover per iPhone è Otterbox. La particolarità di questo marchio è l’incredibile robustezza unita alla qualità dei materiali con cui vengono realizzate le custodie. Su Amazon troverete tantissime cover Otterbox, click qui per accedere alla presentazione dei prodotti sull’ecommerce.

Cover Mujjo







Questa marca è famosa per le sue cover in pelle molto fini e ben realizzate. Noi qui sopra vi abbiamo messo due cover ma, ovviamente, l’offerta Mujjo non finisce qui. Click qui per visionarle tutte.

Cover sempre utili

Se preferite, potete puntare sulle cover utili, come quelle con batterie incluse o luci:

Cover con batteria da 6000 mAh per iPhone 8/6/6S/7: costo 20,76€ – qui il link.

costo 20,76€ – qui il link. Cover con batteria da 5000 mAh per iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max: costo 29,99€ – qui il link.

costo 29,99€ – qui il link. Cover con luci led, ideale per autoscatti per iPhone 8, 8Plus, 7 e 7Plus: costo 17,99€ – qui il link.

costo 17,99€ – qui il link. Cover con luci led, ideale per autoscatti per iPhone Xs e X: costo 17,99€ – qui il link.

3. Supporto iPhone con Ricarica Wireless

Un ottimo regalo per chiunque abbia un iPhone dall’8 in poi potrebbe essere una stazione di ricarica wireless. Come funzionano le stazioni di ricarica wireless? Collegando la piccola stazione all’alimentatore, basterà appoggiarvi sopra il telefono per far sì che si carichi.







Supporto di ricarica wireless per l’ufficio

Questo supporto è il regalo ideale per chi lavora in ufficio. Con un piccolo prezzo (attualmente 24,99€) acquisterete un portabiro e un supporto di ricarica che terrà l’iPhone in perfetta e comoda posizione per controllare velocemente notifiche e messaggi! Click qui per accedere alla scheda prodotto.

Supporto di ricarica wireless per i fissati della “mela”

Questo supporto di ricarica wireless è perfetto per i fissati Apple. Sicuramente un’idea regalo pratica che strapperà anche un sorriso. Il prezzo di questa base di ricarica è di 24,99€. Click qui per accedere alla scheda prodotto.







Il supporto di ricarica per chi ha più dispositivi

Questo potrebbe essere il regalo perfetto per “la coppia iPhone”. Questa piccola stazione di ricarica wireless permette di caricare due iPhone, le Airpods e un Apple Watch (o un iPhone, due airpods e un Apple Watch). Il costo di questo supporto per la ricarica è di 30,99€. Click qui per accedere al prodotto.

4. Stazioni di ricarica (no Wireless)

Le stazioni di ricarica permettono a tutti gli utenti iPhone (anche a chi ne ha uno precedente all’8) di usufruire della praticità di questi supporti per mettere in carica i propri dispositivi. Sono l’idea regalo ideale per una famiglia (generalmente le stazioni di ricarica possono ospitare dai 4 ai 10 dispositivi) e permettono di mettere in carica ordinatamente più iPhone/iPad e anche smartphone Android. Ecco alcune proposte:







allcaca stazione di ricarica da 6 posti , cavi inclusi (2 x cavi per lightning, 2 x micro SD, 2 x USB Type-C) – prezzo 26,69€ (link al prodotto).

, cavi inclusi (2 x cavi per lightning, 2 x micro SD, 2 x USB Type-C) – prezzo (link al prodotto). ValueTalks stazione di ricarica da 6 posti, cavi inclusi (2 x cavi per lightning, 2 x micro SD, 1 x USB Type-C. 1 x USB Type C a USB Type C) – prezzo 31,99€ (link al prodotto).

5. Buoni e Gift Card

Se le idee che vi abbiamo proposto fino ad ora non vi hanno convinto, potete sempre puntare su un buono regalo. Di seguito, i più diffusi e apprezzati dagli utenti iPhone:

Buono iTunes/App Store: per comprare musica, film, app e molto altro – click qui

per comprare musica, film, app e molto altro – click qui Buono Apple TV: per abbonarsi al servizio di streaming film e serie tv di Apple – click qui

per abbonarsi al servizio di streaming film e serie tv di Apple – click qui Buono Apple Music: per abbonarsi al servizio di streaming musicale di Apple – click qui

per abbonarsi al servizio di streaming musicale di Apple – click qui Buono Apple Libri: per abbonarsi al servizio di ebook di Apple – click qui

Inoltre, potete sempre puntare su altri buoni come le Gift Card Netflix o Amazon.

6-7. Airpods o Apple Watch

Siamo coscienti del fatto che le Airpods e l’Apple Watch si presentino a dei prezzi impegnativi ma se proprio non avete limiti di budget, potete sempre decidere di rendere felice il vostro caro utente iPhone puntando sulle Airpods o sull’orologio smart di Apple. Di seguito vi elenchiamo alcuni prezzi e versioni:

8. Cuffie True Wireless







Le Airpods costano, e non poco. Se volete regalare qualcosa di più economico, potete sempre puntare sulle Mi Airdots che, con soli 27,89€ vi assicureranno la comodità e la praticità delle Airpods. Qui il link al prodotto. Se questa alternativa non vi ha convinti, provate a dare un’occhiata al nostro articolo Migliori alternative alle Airpods per Natale 2019.

9. Smart Band

Non siamo davanti ad una vera e propria alternativa all’Apple Watch ma possiamo comunque assicurarvi che una buona smart band, come la xiaomi mi band 4 presentata sopra, renderà davvero felice chiunque adori fare attività fisica. La compatibilità con il sistema iOS è assicurata, perciò nessun problema con la sincronizzazione dei progressi giornalieri e la ricezione di notifiche di mail, messaggi e chiamate. Click qui per accedere al prodotto. Se siete alla ricerca di altre smart band, provate a dare un’occhiata al nostro articolo 5 smartband per tutte le tasche.

10. Chiavetta USB Lightning

Una chiavetta USB – Lightning può tornare utile in diverse occasioni: per liberare spazio sull’iPhone o per riprodurre musica, video e film direttamente dalla chiavetta. Tutto quello che bisogna fare è disporre di una chiavetta con questi speciali attacchi (USB da un lato e lighting dall’altro) e scaricare l’app dedicata della chiavetta. Noi abbiamo provato SanDisk iXpand USB 3.0 da 32 GB, come quella presentata sopra, e ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi: veloce, affidabile e molto compatta, qui trovate il link al prodotto. Se volete spendere qualcosa di meno, vi consigliamo l’alternativa Amazon’s Choice che attualmente è in offerta sui 22€, click qui per accedere al prodotto.

Altre idee regalo

Grazie ai vostri consigli possiamo aggiungere altre idee regalo (cliccate sul riquadro del prodotto per accedere alla relativa scheda):