Migliori smartphone fascia 150 – 200 euro, Natale 2019

Ecco i migliori smartphone di fascia medio-economica da acquistare e regalare a Natale 2019.

In questo articolo troverete i migliori smartphone sotto i 200 euro attualmente presenti sul mercato. Ottimi da regalare (o regalarsi) a Natale!

Quando arriva Natale, complici le giornate di black friday, cyber monday e promozioni simili, parte la ricerca del giusto regalo ad un prezzo contenuto. Noi oggi vogliamo aiutarvi in questa impresa presentandovi degli smartphone molto efficienti che rientrano nella fascia dai 150 ai 200 euro.

Migliori smartphone massimo 200 euro

Abbiamo raccolto in questo articolo le migliori proposte attualmente presenti sul mercato. Tutti gli smartphone in questa lista hanno un sistema operativo Android e sono tutti degli ottimi dispositivi per il costo a cui si presentano. Vi ricordiamo che i prezzi e gli eventuali codici sconto sono tutti in riferimento all’ecommerce Amazon e per i link riportati sotto ogni prodotto.







Xiaomi Redmi Note 7

Il primo smartphone che vi presentiamo è lo Xiaomi Redmi Note 7. Siamo davanti ad uno smartphone uscito quest’anno (2019) che si è subito distinto per il suo costo contenuto in rapporto alle specifiche. Con circa 160€ si acquista un telefono dallo schermo generoso (6,3 pollici), con una durata della batteria eccellente e che permetterà a voi (o a chi lo regalerete) di installare e utilizzare correttamente più app. La fotocamera frontale è da 13MP mentre quella esterna è da 48MP. Noi qui vi proponiamo la versione da 64 gb di memoria e 4 di ram, più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. La memoria è espandibile tramite scheda SD e, volendo, è possibile usarlo come smartphone dual sim. Noi abbiamo acquistato e testato a lungo questo smartphone (qui la nostra recensione) e possiamo assicurarvi che difficilmente troverete uno smartphone così performante sui 160€.

a chi cerca il massimo in termini di qualità/prezzo in uno smartphone. non adatto a chi…: a chi preferisce smartphone dalle dimensioni ridotte, più maneggevoli.

durata della batteria, ricarica rapida, riconoscimento delle impronte e del volto, resistenza all’acqua e alla polvere, dual sim. Nella confezione troverete anche una cover trasparente. contro: fotocamera frontale un po’ scarsa, assenza NCF.

157,98€ Link al prodotto: click qui

Samsung Galaxy A40

Se volete rivolgervi a marche più rinomate -nonostante la crescente fama di Xiaomi-, potete sempre puntare su un device Samsung. Attualmente, Samsung Galaxy A40 si presenta a 194€ e per questa cifra vi assicurerete un ottimo smartphone con un design da top di gamma. Ritroviamo anche in questo caso il riconoscimento facciale e delle impronte e l’abbinata 64 gb di memoria (espandibile con SD) e 4 gb di RAM. La diagonale dello schermo è da 5.3 pollici quindi le dimensioni di questo smartphone sono ridotte rispetto, ad esempio, allo smartphone presentato sopra. Anche il peso è inferiore: solo 140gr. La batteria è da 3100 mAh.







a chi cerca uno smartphone con dimensioni ridotte, maneggevole e leggero. non adatto a chi…: a chi preferisce schermi più generosi o batterie più capienti.

dual sim, riconoscimento delle impronte e del volto, display AMOLED, dispone di NFC. contro: nessuna resistenza all’acqua e alla polvere.

194,00€ Link al prodotto: click qui

Samsung Galaxy M20

Per coloro che amano regalare (e regalarsi) dispositivi Samsung, esiste un’alternativa allo smartphone visto sopra ed è il Samsung Galaxy M20. Questo specifico smartphone è l’ideale per tutti gli utenti che faticano ad arrivare a fine giornata con un livello accettabile di batteria: 5000 mAh dovrebbero bastare per riuscire davvero a farci di tutto. In più, grazie alla ricarica rapida, questo smartphone sembra proprio volersi ingraziare tutti i gamer o chi usa lo smartphone intensamente. Lo schermo presenta una diagonale da 6.3″, lo spazio di archiviazione è pari a 64 gb (espandibile con SD), processore Exynos Octacore e anche qui ritroviamo la ram da 4 gb. Samsung Galaxy M20 supporta il riconoscimento facciale e lo sblocco tramite impronte digitali. La fotocamera frontale è da 5 MP e esterna da 13MP. Non è resiste all’acqua o alla polvere.

a chi cerca uno smartphone con una durata della batteria notevole. non adatto a chi…: a chi preferisce un telefono per scattare (e scattarsi) foto.

durata della batteria, ricarica rapida, dual sim, riconoscimento delle impronte e del volto. contro: nessuna resistenza all’acqua e alla polvere, assenza NFC.

174,00€ Link al prodotto: click qui

UMIDIGI Z2

Umidigi Z2 con 64 gb di memoria (espandibile), processore Octacore MTK Helio P23 e ben 6 gb di ram è il telefono più performante di questa lista. La fine scocca in vetro e il design “tutto schermo” lo rendono molto gradevole sotto il punto di vista estetico. La diagonale dello schermo è da 6.2 pollici quindi siamo davanti a delle dimensioni generose adatte per chi visiona molti contenuti con il proprio smartphone. Le fotocamere sono da 8 MP (frontale) e 16 MP (esterna). All’interno della confezione troverete anche una cover e una pellicola già applicata, questo rende Umidigi Z2 un’idea regalo “completa”.







a chi cerca uno smartphone potente, raffinato e dalle prestazioni ottime. non adatto a chi…: a chi cerca uno smartphone con fotocamere più potenti.

durata della batteria, prestazioni, cover inclusa nella confezione, pellicola già applicata sullo smartphone, supporto alla ricarica rapida, sensore di impronte. contro: nessuna resistenza all’acqua e alla polvere, assenza NFC.

150,99€ Link al prodotto: click qui

Xiaomi Mi A3

Mi A3, a differenza degli altri smartphone Xiaomi presenti in lista, non presenta il sistema operativo MIUI ma bensì Android One. Per il resto, le specifiche sono molto simili agli smartphone precedenti: 64 gb di memoria (espandibile), 4 di RAM, processore Octacore Qualcomm Snapdragon 665, display AMOLED da 6″, fotocamera frontale da 32MP e esterna da 48 MP e una batteria da 4030 mAh. Supporta il riconoscimento del volto ed ha un sensore integrato nello schermo per le impronte digitali.

a chi cerca uno smartphone con una fotocamera frontale potente. non adatto a chi…: a chi preferisce il sistema operativo MIUI.

durata della batteria, display AMOLED, ricarica rapida, comparto fotografico, sensore di impronte integrato nello schermo, riconoscimento facciale, cover inclusa nella confezione. contro: nessuna resistenza all’acqua e alla polvere, assenza NFC.

162,00€ Link al prodotto: click qui

Realme 5 PRO

Realme 5 Pro è l’unico smartphone in questa lista che si presenta già in partenza con un’ottima capacità di memoria, per la precisione 128 GB. Questo vuol dire che, con molta probabilità, non sentirete nemmeno la necessità di espandere la memoria con una SD. Per il resto, troviamo al costo di 164,77€ -grazie ad un codice sconto- uno smartphone interessante con 4 GB di RAM, processore Octacore Snapdragon 712 AIE, batteria 4035 mAh con supporto alla ricarica rapida, schermo da 6.3″ e ben 5 fotocamere (una frontale da 16MP e 4 posteriori da 48MP + 8MP + 2MP + 2MP).







a chi cerca uno smartphone con una fotocamera esterna potente e con già una buona capacità di memoria. non adatto a chi…: a chi preferisce un telefono con una fotocamera interna più potente.

comparto fotografico, durata della batteria, ricarica rapida, dual sim, riconoscimento delle impronte, il prezzo (codice sconto presente di seguito). contro: nessuna resistenza all’acqua e alla polvere, assenza NFC.

164,77€ con codice sconto Link al prodotto: click qui

Xiaomi Redmi Note 8

Eccoci di nuovo a parlare di un altro prodotto a marchio Xiaomi. Redmi Note 8 è un eccellente smartphone degno successore del Redmi Note 7. In più, piccolo fattore ma comunque rilevante, per questo smartphone la colorazione “chiara”, chiamata Moonlight, è reperibile molto facilmente. Attualmente, questo smartphone si presenta ad un costo di soli 169,88€ (il prezzo scende se vi orientate sulle altre colorazioni disponibili) e presenta ben 5 fotocamere (una frontale da 13MP e 4 posteriori da 48+8+2+2 MP), uno schermo da 6.3″, un processore Octacore Snapdragon 665, 64 gb di memoria, 4 gb di ram, una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida. In più, all’interno della confezione, troverete anche una cover protettiva di silicone trasparente.

a chi cerca uno smartphone d’effetto ma potente. non adatto a chi…: a chi preferisce un telefono con un fotocamera interna più potente.

durata della batteria, ricarica rapida, dual sim, riconoscimento delle impronte e del volto, resistenza all’acqua e alla polvere, cover inclusa. contro: assenza NFC (presente solo nella versione Redmi note 8T).

171,00€ Link al prodotto: click qui

Huawei P Smart 2019

La versione che vi proponiamo qui è quella da 64 gb di memoria (espandibile con SD) e 3 di ram. Per molti questi specifiche non saranno sufficienti ma se state pensando ad un regalo per un teenager, questo smartphone è quello che fa al caso vostro. Se cercate qualcosa in più, con circa 170€, potete puntare sulla versione plus dello smartphone che migliora la fotocamera esterna e la connettività. Lo schermo è d 6.21″ e le fotocamere sono da 13 MP quella esterna e 8 quella interna. La batteria è da 3400 mAh. Dispone di NFC.







a chi cerca uno smartphone per un teenager. non adatto a chi…: a chi preferisce uno smartphone più potente.

il prezzo, riconoscimento delle impronte, NFC, dual sim. contro: fotocamera frontale un po’ scarsa così come la batteria.

152,30€ Link al prodotto: click qui

Quale smartphone comprare?

Sicuramente, dopo aver letto e analizzato tutti gli smartphone, avrete una grande confusione per la testa. Anche in questo caso vogliamo aiutarvi cercando di “tirare le somme” con voi:

Migliore per la durata della batteria: Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M20 Il più maneggevole e compatto: Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A40 Il più capiente in partenza (ROM): Realme 5 PRO

Realme 5 PRO Il più scattante: UMIDIGI Z2

UMIDIGI Z2 Migliore per la fotocamera interna: Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 Migliore per la fotocamera esterna: Realme 5 PRO e Xiaomi Mi A3

Realme 5 PRO e Xiaomi Mi A3 Per chi vuole usare le nuove tecnologie di pagamento tramite NFC: Samsung Galaxy A40 e Huawei P Smart 2019

Samsung Galaxy A40 e Huawei P Smart 2019 Il migliore per rapporto qualità/prezzo: Xiaomi Redmi Note 7 e Redmi Note 8