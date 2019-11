Migliori Alternative alle AirPods per Natale 2019

State pensando di regalare degli auricolari true wireless a qualcuno per Natale 2019?

Non dovete per forza spendere delle cifre esorbitanti, esistono delle valide alternative alle costose AirPods che vi permetteranno di sorprendere qualcuno con una piccola spesa!

Esiste un’alternativa economica alle AirPods?

Partiamo dal presupposto che non esistono delle alternative super-economiche alle AirPods. Per trovare un’alternativa capace di tener testa agli auricolari Apple bisognerà rivolgersi alle Huawei FreeBuds 3, Huawei FreeBuds 2 PRO o Samsung Galaxy Buds ma i costi di questi auricolari si aggirano tra i 130 e 180€.

Esistono però degli auricolari, sempre true wireless, che si presentano a prezzi nettamente inferiori grazie anche all'ausilio di speciali codici sconto (arrivando a costare anche 10€). Questi auricolari non presenteranno la stessa qualità delle AirPods ma risultano comunque delle ottime cuffie, sopratutto per ascoltare musica, podcast o film in streaming.







Per quanto riguarda le telefonate, invece, il discorso cambia leggermente. Se la persona a cui volete regalare una valida alternativa alle AirPods è sempre molto impegnata a fare e ricevere telefonate, vi consigliamo di non puntare su delle cuffie troppo economiche.

Alternative Economiche AirPods

Di seguito troverete le migliori alternative a basso costo alle AirPods. Alcuni di questi prodotti si presentano ad un prezzo contenuto grazie a promozioni e speciali codici sconto. nota: tutte le offerte e i relativi codici sconto valgono solo per Amazon e per i link indicati sotto ogni prodotto.

Mi True Wireless Earphones

La prima alternativa economica alle AirPods che vi consigliamo arriva da Xiaomi. Il nome di questi auricolari è Mi True Wireless Earphones. Con un prezzo comunque contenuto (attualmente 64€) potrete aggiudicarvi un paio di auricolari estremamente performanti. Connettività bluetooth 4.2 e comandi touch semplici e intuitivi. Dopo il primo abbinamento, la connessione avviene automaticamente e, grazie al sensore infrarossi, vi basterà togliere gli auricolari per mettere tutto in pausa automaticamente. La ricarica completa avviene in 1 ora e assicura 3 ore di riproduzione. All'interno della custodia di ricarica avrete a disposizione ancora due cariche aggiuntive. Compatibilità con iOs e Android. Qui il link per l'acquisto.







RedMi Airdots

Ecco a voi un’altra alternativa Xiaomi alle famosissime AirPods: le RedMi Airdots. Rispetto alle cuffie presentate sopra troviamo diverse differenze: il design, il prezzo (27,93€ contro 64€), una connettività migliore (bluetooth 5.0) e l’assenza dei comandi touch a favore di veri e propri tasti. Anche la batteria la durata della batteria è differente: 4 ore in riproduzione che arrivano a 12 usando la custodia che funziona da piccolo caricatore. Queste cuffie forse non saranno eleganti e fini come quelle appena viste sopra ma le loro specifiche le fanno guadagnare parecchio terreno arrivando ad essere una delle alternative alle AirPods più apprezzate in assoluto. Anche la qualità audio è ottima ma se state cercando qualcosa di più performante, vi consigliamo di prendere in considerazione le Mi Airdots, le prossime nelle nostra lista. Piena compatibilità con i sistemi iOs e Android. Nota: queste cuffie si trovano solo nella colorazione scura. Qui il link per l’acquisto.

Mi Airdots

Ecco a voi l'ultima alternativa a marchio Xiaomi di questa lista. Queste cuffie si chiamano Mi Airdots e sono un mix tra le due versioni appena viste: connettività bluetooth 5.0 e comandi touch ad un prezzo che si aggira intorno ai 44€. Oltre a questo, troviamo una qualità del suono eccellente e alcune funzioni già viste sopra come la pausa automatica quando un auricolare viene tolto dall'orecchio e la connessione automatica dopo il primo abbinamento. La durata della batteria è come le cuffie appena presentate sopra (migliore rispetto alle prime in lista): 4 ore in riproduzione stereo, 5 in riproduzione mono, con la custodia arriverete a 12 ore. Il tempo di ricarica è stimato 1 ora e mezza. Piena compatibilità con iOs e Android. Nota: queste cuffie si trovano solo nella colorazione bianca mostrata sopra. Qui il link per l'acquisto.







QCY T1

Le cuffie QCY T1 sono un’ottima alternativa alle cuffie true wireless Apple. Sappiamo benissimo che da un dispositivo che non costa nemmeno 30€ non si può pretendere un granché ma fidatevi di noi quando vi diciamo che la qualità audio di queste cuffie è la migliore in assoluto di questa lista (presto arriverà una nostra recensione al riguardo). Le QCY T1 sono leggerissime, hanno dei comandi touch precisi e reattivi e promettono 4 ore di utilizzo in riproduzione con al possibilità di appoggiarsi alla custodia di ricarica che ve ne garantirà 15 in totale. La connettività avviene tramite bluetooth 5.0 ed è possibile usare gli auricolari in modalità mono o stereo. Volendo, è possibile anche usare i due auricolari su due smartphone (associando ogni auricolare ad uno smartphone diverso). Dopo la prima associazione, la connessione tra smartphone e auricolare avverrà automaticamente ogni volta che estrarrete le cuffiette dalla custodia. Totale compatibilità con iOs e Android. Qui il link per l’acquisto.

Bluedio Hi TWS

Queste cuffie entrano nella nostra lista in quanto sono molto rinomate e famose quando si parla di cuffie low cost alternative alle marche più costose. Se non ci credete, provate voi stessi a fare qualche ricerca o ad andare a sbirciare tra le recensioni di Amazon. Queste cuffie sembrano essere anche molto resistenti in termini di batteria: 5 ore in riproduzione e la custodia ne fornisce ben 20…non male, vero? In più, troviamo anche un nuovo sistema per stoppare la musica, non più ad infrarossi ma con "riconoscimento facciale". Per il resto è tutto come le ultime cuffie elencate sopra: bluetooth 5.0, connessione rapida e automatica (dopo la prima associazione) e perfetta compatibilità con i sistemi iOs e Android. Qui il link per visione e acquistare il prodotto.







Altre alternative

Abbiamo elencato qui sopra le alternative più performanti e valide attualmente in commercio. Di seguito troverete altre cuffie in forte sconto, da poter regalare e regalarvi:

Uuingh Auricolari Wireless – da 49,50€ a 9,90€ con il codice TO92M9F6 – Link al prodotto

– da a con il codice – Link al prodotto Ffipke Auricolari Wireless – da 43,45€ a 8,69€ con il codice 55P4K7IB – Link al prodotto

– da a con il codice – Link al prodotto Ffipke Auricolari Stereo inEar – da 44,95€ a 8,99€ con il codice PDHKGCZF – Link al prodotto

– da a con il codice – Link al prodotto Tiowea Auricolari in-Ear Wireless con Microfono Integrato – da prezzo 49,99€ 9,99€ con il codice 52YT5K5T – Link al prodotto

Attualmente, grazie agli sconti black friday, molte altre cuffie sono scese di prezzo: