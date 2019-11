Generation Zero, F1 2019 e Gremlins inc. Gratis nel Weekend

L’iniziativa Free Weekend permette di provare diversi titoli gratuitamente, solo per la durata del Weekend.

Se siete curiosi di provare Generation Zero, F1 2019 e Gremlins inc, ecco come approfittare del Free Weekend di Steam!

La formula Free Weekend vi permette di provare dei giochi gratuitamente per una durata di tempo che in genere varia dai 2 ai 3 giorni, nel fine settimana. Al termine del Free Weekend, i giochi torneranno a pagamento e non sarà più possibile accedervi gratuitamente.

Questa modalità vi permette di provare dei titoli nuovi e di valutarne in seguito l’acquisto. Il Free Weekend di cui parliamo oggi è messo a disposizione da Steam e comprende ben 3 giochi. Di seguito le info.







Generation Zero

Descrizione presa da Steam:

Sopravvivi in un mondo ostile completamente esplorabile: affronta missioni e sfide per svelare nuovi elementi del mistero mentre cerchi armi e provviste per sopravvivere.

affronta missioni e sfide per svelare nuovi elementi del mistero mentre cerchi armi e provviste per sopravvivere. Preparati a colpire: combina armi, abilità ed equipaggiamento per attirare, danneggiare e distruggere i tuoi nemici.

combina armi, abilità ed equipaggiamento per attirare, danneggiare e distruggere i tuoi nemici. Modalità multigiocatore per 1-4 giocatori: gioca da solo o insieme ad altri tre amici e unite le vostre abilità uniche per sconfiggere le macchine.

gioca da solo o insieme ad altri tre amici e unite le vostre abilità uniche per sconfiggere le macchine. Furtività e strategia. Collabora per sopravvivere: certi nemici sono troppo forti per attaccarli direttamente. In questi casi dovrai ricorrere a tattiche furtive, sfruttando i sensi del nemico e l’ambiente a tuo vantaggio.

certi nemici sono troppo forti per attaccarli direttamente. In questi casi dovrai ricorrere a tattiche furtive, sfruttando i sensi del nemico e l’ambiente a tuo vantaggio. Nostalgia anni ’80: affronta le macchine con stile. Tra i vari oggetti rinvenuti, troverai completi e acconciature per ricreare il tuo look preferito anni ’80.

Prezzo: 19,99€ (con 20% di sconto) ora gratis in Free Weekend fino a Domenica 3 Novembre – nota: il gioco è disponibile solo per Windows. Il titolo non supporta la lingua italiana.

F1 2019

Descrizione presa da Steam:

Il gioco ufficiale del 2019 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™, F1® 2019 ti sfida a gareggiare contro i tuoi rivali nel titolo F1® più ambizioso di casa Codemasters. F1® 2019 offre tutte le scuderie, piloti e i 21 circuiti della stagione. Quest’anno con l’aggiunta della F2™ i giocatori potranno competere nella stagione del 2018 nei panni di George Russell, Lando Norris e Alexander Albon. Con una maggiore attenzione rivolta al fotorealismo, gli ambienti ora sono stati significamente migliorati, i tracciati sono presentati come mai prima d’ora. Gli effetti e le corse notturne sono state completamente revisionate insieme al reparto audio F1® in modo tale da fornire un’esperienza realistica durante il weekend di gara.







Prezzo: 32,99€ (in offerta speciale -40% per ancora poche ore). Ora gratis in Free Weekend fino a Lunedì 4 Novembre – nota: il gioco è disponibile solo per Windows. Il titolo supporta la lingua italiana.

Gremlins, Inc.

Descrizione presa da Steam:

Questo è un complesso gioco strategico ambientato in un mondo steampunk di gremlin capitalisti che lottano per denaro, potere politico e fama. Risparmia e investi, ruba ed estorci, arresta e vieni arrestato, sia in gioco singolo che in multiplayer, con classifiche, modalità spettatore e a squadre. Il gioco offre aggiornamenti di contenuto stagionali, drop di oggetti, supporto completo del Market della Community Steam e molto altro ancora!

Prezzo: 3,75€ (in offerta speciale -75% fino al 5 Novembre) ora gratis in Free Weekend fino a Lunedì 4 Novembre. – nota: il gioco è disponibile per Windows e Mac. Il titolo supporta la lingua italiana.







Come approfittare del Free Weekend di Steam

Per poter giocare a questi giochi in totale libertà, gratis, nel weekend, dovrete predisporre di un account Steam e della relativa piattaforma installata sul vostro computer. L’account potete crearlo tramite questa pagina, e qui invece potete scaricare la piattaforma.

Dopo aver completato queste procedure, recatevi nelle pagine dedicate ai giochi e cliccate sul tasto Avvia Gioco per iniziare il vostro Free Weekend!

Per rimanere aggiornati con altre promo e giochi gratuiti, unitevi al nostro canale Telegram.