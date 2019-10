Come Scaricare Viber

Volete provare anche voi Viber? Ecco come fare.

Avete sentito parlare di Viber e volete provare anche voi questa applicazione di messaggistica? In questo articolo illustreremo come installare e configurare Viber per smartphone Android e iOs.

Prima di tutto dovete sapere che sul vostro smartphone possono coesistere più applicazioni di messaggistica quindi non dovrete disinstallare WhatsApp per provare Viber o una qualsiasi app per scambiare messaggi con amici e parenti.

Questo vi permette di provare più app e di farvi un’idea su quello che il mercato dei messaggi istantanei ha da offrirvi. Oggi è il turno di Viber, un’app che integra tante funzionalità ad una grafica lineare e semplice.







Installare l’applicazione Viber Ufficiale

L’applicazione ufficiale è una sola, quella che vi stiamo per presentare qui sotto. L’applicazione è totalmente gratuita ma con presenza di pubblicità e acquisti in app (per comprare i crediti per le telefonate o numeri locali virtuali). Procedete al download cliccando sul link corrispondente al vostro sistema operativo (iOs per chi ha un iPhone, Android per tutti gli altri).

Cliccando su questi link verrete rimandati allo store, proseguite cliccando su Installa o Ottieni e attendete pochi instanti che l’applicazione venga scaricata e installata sul vostro dispositivo. Trascorso il tempo necessario, è ora di lanciare l’app e configurarla! Per sapere come fare, procedete oltre nell’articolo.

Come configurare Telegram

nota: in questa guida mostreremo delle immagini che si riferiscono agli smartphone Android. I passaggi, però, sono molto simili anche per iOs (iPhone).

Terminato il download, è tempo di aprire l’applicazione. Cliccare quindi sull’icona dell’applicazione (l’app con lo sfondo viola e al centro un telefono) o sulla scritta Apri all’interno dello store.







Ora che l’app è stata aperta, vi comparirà una schermata di benvenuto, cliccate su Continua (punto 1). Nella schermata successiva immettete il vostro numero di telefono (punto 2). Terminato questo processo, cliccate su Continua (punto 3).

Durante questo processo, vi verranno richiesti dei permessi (es: accedere ai contatti, alla galleria, alla posizione). Viber, per funzionare correttamente, necessita di dover accedere almeno ai contatti.

A questo punto, dopo aver immesso il numero e cliccato su continua, vi arriverà un SMS sul numero di telefono che avete indicato. Inserite il codice a 6 cifre nella schermata di Viber e automaticamente verrete portati ad una nuova sezione.







In questa nuova sezione, dovrete configurare il vostro profilo scattandovi una foto o scegliendone una dalla galleria del vostro smartphone (opzione facoltativa), inserendo il vostro nome e, infine, cliccando su Continua presente in basso.

Se lo desiderate, potete anche effettuare l’accesso tramite Facebook cliccando su “Importa da Facebook“. Noi non vi consigliamo questa opzione perchè così facendo i vostri dati verranno condivisi tra le due piattaforme. Comunque sia, una volta inseriti i dati e cliccato su Continua, avrete terminato la procedura di installazione e sarete finalmente pronti per chattare con i vostri amici e parenti.

Iniziare una chat su Viber

Al termine dell’installazione, Viber vi mostrerà quali contatti hanno già Viber (tra quelli che avete in rubrica). Spostandovi nella sezione Contatti (come mostra il riquadro sotto), avrete accesso all’elenco completo. Cliccate sopra al nome di un utente per iniziare a mandargli messaggi completamente gratuiti.







In alternativa, cliccate sull’icona della matita per iniziare a comporre un nuovo messaggio.

Viber offre tantissime funzionalità, infatti, oltre all’invio di messaggi gratuiti, permette anche di scambiarsi foto, messaggi vocali e molto altro ancora. Da poco è stata inserita anche la possibilità di tradurre istantaneamente i testi nelle chat. Se volete conoscere il mondo di Viber più da vicino, leggete questo articolo: