Come creare o modificare un album su iPhone, iPad e Mac

Avete creato per sbaglio un album e volete cancellarlo o modificarlo? Ecco come fare!

Se siete stati poco attenti e avete creato un nuovo album per sbaglio o con il titolo sbagliato, potete sempre rimediare al vostro errore in pochissimi passaggi.







Cosa sono gli Album su iOS e MacOS (iPhone, iPad e Mac)?

Partiamo dal principio: cosa sono gli album su iPhone, iPad e Mac? Sono delle raccolte di foto divise per album creati, condivisi e anche per genere come quelli che prendono il nome di Panoramiche, Selfie, Slow motion e Time-lapse. Gli album possono contenere sia foto che video, esistono anche album specifici dove potete trovare solo foto o solo video. Esiste anche una mappa del mondo nell’album Luoghi che permette di organizzare le foto in base alla vostra posizione, le foto sono anche organizzate in base alle Persone (grazie al riconoscimento dei volti).

Su iPhone, iPad o iPod touch, l’album Tutte le foto mostra la raccolta completa nell’ordine di aggiunta alla libreria. Per ottenere una vista simile su Mac, cliccare su Foto nella sezione laterale, quindi selezionare la scheda Foto nella parte superiore della finestra.







Con Foto potete facilmente organizzare la vostra raccolta in base alle vostre preferenze. E quando usate Foto di iCloud, le modifiche apportate ai vostri album su un dispositivo si riflettono anche sugli altri dispositivi che usate.

Come creare un nuovo album su iOS e MacOS (iPhone, iPad e Mac)

Su iPhone, iPad o iPod touch: andare in Foto > Album e premere l’icona Aggiungi (a forma di +). Inserire il nome di un album e scegliere le foto e i video che volete organizzare nel nuovo album.

Su Mac: scegliere File > Nuovo album. Inserire il nome di un album e cliccare su Foto nella sezione laterale. Trascinare le foto e i video dalla vista Foto nel nuovo album sulla sezione laterale. In alternativa, è possibile anche selezionare le foto che volete aggiungere a un album, cliccare tenendo premuto il tasto Ctrl e scegliere Aggiungi a > Nuovo album.

Foto su Mac consente inoltre di creare album smart che vengono aggiornati automaticamente in base ai criteri selezionati. Ad esempio, è possibile creare un album smart contenente le foto scattate negli ultimi 30 giorni. Scegliere File > Nuovo album smart, inserire il nome di un album e selezionare le condizioni che si desidera utilizzare.







Come aggiungere contenuti (foto o video) a un album esistente su iOS e MacOS (iPhone, iPad e Mac)

Su iPhone, iPad o iPod touch: cliccare Seleziona, quindi scegliere le foto e i video che volete aggiungere. Cliccare Aggiungi a e scegliere l’album.

Su Mac: trascinare le foto e i video dalla vista Foto nel nuovo album sulla sezione laterale. In alternativa, selezionare le foto che si desidera aggiungere a un album, cliccare e tenendo premuto il tasto Ctrl e scegliere Aggiungi a > [nome album].

Come gestire gli album (modificare il nome o eliminare) su iOS e MacOS (iPhone, iPad e Mac)

Se volete modificare il nome di un album creato, andare su Album e scegliere Vedi tutto. Cliccare Modifica e poi sul il nome dell’album, quindi modificarlo. Sul Mac, selezionare l’album e inserire un nuovo nome.

Per organizzare gli album su iPhone, iPad o iPod touch, cliccare su Album e poi su Vedi tutto accanto a I miei album. Scegliere Modifica. Tenere premuto un album e trascinalo nella posizione desiderata. Scegliere Fine al termine.







Per riorganizzare gli album su Mac, fai clic su I miei album, quindi trascina un album nella posizione desiderata. Puoi anche fare clic tenendo premuto il tasto Ctrl su I miei album, quindi selezionare Ordine e scegliere di ordinare gli album in ordine alfabetico o per data.

Cosa sono gli Album condivisi su iOS e MacOS (iPhone, iPad e Mac)?

Esistono anche gli Album condivisi, ottimi per raccogliere e condividere le foto di una riunione di famiglia scattate da più partecipanti.

Se volete condividere una foto, un video o un album, cliccare sull’icona Condividi e poi scegliere Album condivisi. È possibile invitare un massimo di 100 amici e parenti a visualizzare gli album condivisi. Queste persone avranno la possibilità di cliccare su Mi piace, aggiungere commenti e anche altre foto.







Nella vista Album, è possibile visualizzare tutti gli album condivisi che avete creato e gli album condivisi di altre persone a cui avete aderito. Su Mac, gli album condivisi vengono visualizzati sulla sezione laterale Foto. Per visualizzare l’attività recente di album condivisi, è possibile anche utilizzare la scheda Per te (o la sezione laterale del Mac). Vedrete i Mi piace e i commenti sulle vostre foto condivise e nuove foto di album condivisi di altre persone.