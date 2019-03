Ecco le categorie nascoste di Netflix

Le categorie su Netflix sono tantissime ma nascoste, ecco qui la lista completa!

Le categorie su Netflix sono tantissime, minuziosamente divise e catalogate. Ma non sono visibili tramite la propria TV, smartphone o tablet. Ecco come navigare tra tutte le categorie nascoste di Netflix.







Abbiamo raccolto e suddiviso per voi le molteplici categorie che Netflix non mostra, una sorta di “mappa” di tutti i film, le serie tv e i musical divisi per genere o argomento. Cliccando su una delle voci qui presenti troverete tantissimi titoli, sta a voi scegliere quale mandare in riproduzione dal vostro televisore, smartphone o tablet!

nota: Lista aggiornata a Marzo 2019







Tutte le Categorie nascoste di Netflix



















Esiste inoltre una soluzione ancora più semplice per accedere alle categorie nascoste di Netflix. Si tratta di un’estensione gratuita per il browser Google Chrome facilissima da utilizzare.