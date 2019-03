I Migliori Adesivi (Sticker) da usare su Telegram

Siete alla ricerca di nuovi adesivi da usare su Telegram? Ecco le migliori collezioni

Se avete appena scaricato Telegram e volete una guida più dettagliata su come aggiungere e usare gli stickers, allora vi consigliamo di leggere il nostro articolo Dove sono e come si aggiungono nuovi stickers su Telegram. Se invece siete già degli esperti di stickers e state solo cercando qualche nuovo adesivo per rinnovare la vostra raccolta, continuate a leggere oltre!

Come scaricare gli adesivi

In questo articolo vi elencheremo alcune raccolte originali pronte per essere usate, per scaricare uno dei seguenti pacchetti bisogna cliccare sulla dicitura Installa dal proprio smartphone Android o iOs e in pochi istanti si aprirà l’app Telegram che vi mostrerà tutti gli stickers che compongono la raccolta, indicandovi anche il significato tramite le emoji presenti accanto ad ogni adesivo (come nell’immagine qui accanto).

Se la raccolta vi convince, non dovrete far altro che cliccare su “Aggiungi sticker“ per iniziare ad scaricare e usare gli adesivi, se invece la raccolta non vi convince affatto basta cliccare su “Annulla” per tornare indietro. Una volta cliccato su “Aggiungi sticker” li avrete tutti a disposizione nella sezione sticker (icona quadrata che fa la linguaccia). Ora che abbiamo chiarito come installare un nuovo pacchetto di adesivi, passiamo subito ad elencare i più simpatici e particolari attualmente disponibili per smartphone iOs e Android! nota: se volete rimanere aggiornati con le ultime novità del nostro blog, unitevi al nostro canale Telegram dove segnaliamo i nostri articoli appena pubblicati e molto altro! Basta cliccare qui dal vostro smartphone per iniziare a far parte del Canale!







Lista aggiornata al 05.03.2019

Pennywise

Abbiamo iniziato questo articolo spiegando come installare questi pacchetti e come esempio abbiamo preso proprio il terrificante pagliaccio IT, ecco quindi che la prima raccolta che vi consigliamo di installare sul vostro smartphone è proprio questa! Noi qui vi abbiamo messo alcuni stickers che compongono la raccolta che in totale vanta ben 25 adesivi. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Freddy Krueger

No, non siamo fissati con gli adesivi a tema horror ma dobbiamo ammettere che queste due raccolte inserite fino ad ora sono realizzate benissimo e si distinguono da tante altre. Se anche voi la pensate così, potete installare questo pacchetto di Freddy Krueger che comprende 20 adesivi e iniziare a rendere più macabre le vostre conversazioni! Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Mr. Bean

Molte volte non si riesce ad esprimere un concetto o uno stato d’animo…ma dove le parole non arrivano, ci pensa Mr. Bean con le sue esilaranti facce! Una raccolta di ben 25 sticker per rendere davvero uniche e divertenti le vostre chat! Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.







Famiglia Addams

Ecco una raccolta di 34 adesivi raffigurante la famosissima famiglia Addams. All’interno di questa collezione troverete Venerdì, zio Fester, Morticia e tutti gli altri componenti di questa inquietante famiglia. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Pusheen

Dopo tanti pacchetti a tema horror, eccone uno molto dolce e tenero dove troviamo un gatto grassottello come protagonista (Pusheen Cat). Se lo stile Kawaii incontra i vostri gusti, non fatevi sfuggire questa raccolta da ben 30 adesivi! Per scaricare questo pacchetto, clicca su Installa.







Adventure Time

Se stravedete per BMO, Finn, Jack e persino per Re Ghiaccio, allora questa è la raccolta che fa per voi! 23 adesivi tutti ritraenti i personaggi del cartone Adventure Time. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

“Phil” the owl

Questo simpaticissimo gufo, in tutte le sfumature dei suoi stati d’animo, vi aspetta in ben 40 stickers diversi! Per scaricare “Phil” the owl non dovrete far altro che cliccare qui su Installa.







Harry Potter

La raccolta di stickers di Harry Potter non necessita di presentazioni: 34 adesivi che raffigurano i famosissimi personaggi che tutti gli affezionati della serie riconosceranno a colpo d’occhio! Se volete iniziare a rendere davvero magiche le vostre conversazioni su Telegram, non dovrete far altro che cliccare su Installa.

DC

L’universo DC vede come protagonisti Batman, Flash, Cat Woman, Wonder Woman ma anche i loro storici nemici come Joker, Due facce e l’anti flash e questo solo per citare i più famosi. In questa raccolta di stickers ritroverete in 30 adesivi diversi i principali protagonisti del mondo DC. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Harley Quinn

Rimaniamo ancora nell’universo DC con Harley Quinn, la storica compagna del perfido Joker, acerrimo nemico di Batman. La collezione di adesivi di Harley Quinn si compone di 10 adesivi. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.







Alice Fox

Una simpaticissima ragazza-volpe realizzata in stile moderno e kawaii in 25 adesivi diversi. Se vi interessa questa raccolta, cliccate qui su Installa per avviare il download.

Drakulessa

Ecco il corrispettivo femmine di Dracula, il temuto e famosissimo Vampiro. Questo specifico pacchetto è realizzato dal Team Telegram e si compone di 20 adesivi. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Sailor Moon

Questa raccolta nasce per tutte le persone appassionate di Sailor Moon, la nota paladina della giustizia che veste alla marinara accompagnata da tutte le protagoniste e i protagonisti del noto cartone. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Beetlejuice

Se siete degli appassionati del film Beetlejuice, allora non potete farvi scappare questa raccolta curata nei minimi dettagli che si compone di ben 20 adesivi diversi. Anche questa raccolta è stata realizzata dal Team Telegram ed è disponibile cliccando su Installa.

Japanese Kitty

Questa raccolta raffigura il gatto che, secondo la tradizione giapponese, dovrebbe portare fortuna e prosperità mentre sbriga faccende di tutti i giorni e si emoziona, arrabbia e irrita proprio come tutti noi! Un totale di 42 stickers per iniziare a personalizzare al massimo le proprie chat in compagnia di questo simpatico micio! Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Mr. Trump

Questa raccolta si compone di ben 35 adesivi, tutti raffiguranti il presidente USA Donald Trump. Per scaricare questa esilarante raccolta, clicca su Installa.

Queen

La regina Elisabetta è la protagonista di questa collana composta da ben 35 stickers. Se volete aggiudicarvi questa bizzarra collana, cliccate su Installa e sarete pronti per iniziare a mandare the Queen a tutti i vostri amici e parenti.

Jack Pumpkin Head

Se questa zucca-umanoide vi suscita simpatia, potete scaricare questo pacchetto di 20 adesivi realizzati dal Team Telegram. Curiosità: quando WhatsApp si aprì agli stickers di terze parti, proprio Jack Pumpkin Head fu uno dei primi pacchetti disponibili al download. Per scaricare questa esilarante raccolta, clicca su Installa.

Siren

Se siete delle sirene nell’animo, questa collezione è quella giusta per voi. 25 Adesivi che ritraggono una bella sirena in diversi stati d’animo e situazioni. Per scaricare questa raccolta, clicca su Installa.

Cups

Riconoscete queste simpatiche tazzine? Fanno tutte parte del set Cups ma sono note anche come Cuppy su un’altra nota applicazione di messaggistica istantanea: WhatsApp. Se volete ritrovare questo set di tazzine anche su Telegram, cliccate su Installa.

